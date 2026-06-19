映画『マジカル・シークレット・ツアー』過去イチ“危ない”有村架純を収めた場面カット解禁
映画『マジカル・シークレット・ツアー』より、主演の有村架純を捉えた場面写真と本編映像が一挙解禁された。
【動画】こんな有村架純見たことない！ 『マジカル・シークレット・ツアー』本編映像
本作は、2017年に中部国際空港で主婦たちが金の密輸で逮捕されたという実際の事件に着想を得たオリジナルストーリー。二児の母、大学の研究者、そして妊婦―。一見、犯罪とは無縁そうに見えるものの、実はそれぞれに事情を抱えた3人が偶然出会い、金の密輸という秘密によって絆を深めていく。
夫・高志（塩野瑛久）の横領と解雇を知り、多額の借金返済のために金密輸の闇バイトに足を踏み入れることになった二児の母・和歌子（有村）。シンガポールで出会った、同じく金銭的な事情を抱える非正規雇用の研究員・清恵（黒木華）と、キャバ嬢で未婚の妊婦・麻由（南沙良）とともに、自ら金の密輸を行うことを決意する。
解禁された場面写真では、密輸した金塊を換金する和歌子の姿が。目を光らせて札束と金塊をチェックする姿からは、自信と慣れが感じられ、すっかり“密輸犯”の顔。さらに、壁をよじのぼり、脱獄犯さながらに逃走する様子や、ソファの上で金塊を愛おしそうに見つめる姿、税関でスーツケースを開き堂々と職員と対峙（たいじ）する姿も。
かつては夫や家族の顔色をうかがいながら生きてきた平凡な主婦の面影は、もはやどこにもない。スリルと成功体験に背中を押され、犯罪に手を染めていく、りりしくも“悪い顔”に仕上がっていく和歌子。自ら人生を選び始めた彼女の運命はいかに…？
次第に変化していく和歌子を繊細かつ大胆に演じきった有村架純について、映画監督の行定勲は「有村架純のこれまで見たことのない表情は強烈に心に刻まれ、忘れることができない」と絶賛する。
解禁となった本編映像は、夫・高志の元上司である田ノ上（斎藤工）の高級車を奪い逃走している和歌子の姿を捉えたもの。
一本の電話をきっかけに、高志、田ノ上ほか、親戚一同が会する葬儀の場で、金の密輸をしていることがバレてしまい、責め立てられる和歌子。幼い頃から自分の話に耳を傾けてくれなかった家族や親戚たち、さらには密輸のきっかけとなる横領・解雇を棚に上げて正論をぶつけてくる夫・高志に、思わずブチ切れ、ついに和歌子の胸の内に溜め込んでいた本音をぶちまける。
勢いのまま家から飛び出した和歌子は、外に止めてあった田ノ上の高級車を奪い、車内に立てこもる。慣れない運転でギアの入れ方さえ分からずあたふたしながらも、何とか車を急発進させ、高志や田ノ上を振り切り走り出す。今までずっと言えなかった本音を吐き出して吹っ切れたのか、「うぉーーーーー！」と叫びながら田舎道を猛スピードで爆走する和歌子。その姿は、自らの人生を取り戻そうと堂々と前に突き進んでいく”覚醒した和歌子“そのものだ。
本日より3日間限定で、本物の天然砂金が当たる入場者プレゼントも実施中だ。
映画『マジカル・シークレット・ツアー』は公開中。
【動画】こんな有村架純見たことない！ 『マジカル・シークレット・ツアー』本編映像
本作は、2017年に中部国際空港で主婦たちが金の密輸で逮捕されたという実際の事件に着想を得たオリジナルストーリー。二児の母、大学の研究者、そして妊婦―。一見、犯罪とは無縁そうに見えるものの、実はそれぞれに事情を抱えた3人が偶然出会い、金の密輸という秘密によって絆を深めていく。
解禁された場面写真では、密輸した金塊を換金する和歌子の姿が。目を光らせて札束と金塊をチェックする姿からは、自信と慣れが感じられ、すっかり“密輸犯”の顔。さらに、壁をよじのぼり、脱獄犯さながらに逃走する様子や、ソファの上で金塊を愛おしそうに見つめる姿、税関でスーツケースを開き堂々と職員と対峙（たいじ）する姿も。
かつては夫や家族の顔色をうかがいながら生きてきた平凡な主婦の面影は、もはやどこにもない。スリルと成功体験に背中を押され、犯罪に手を染めていく、りりしくも“悪い顔”に仕上がっていく和歌子。自ら人生を選び始めた彼女の運命はいかに…？
次第に変化していく和歌子を繊細かつ大胆に演じきった有村架純について、映画監督の行定勲は「有村架純のこれまで見たことのない表情は強烈に心に刻まれ、忘れることができない」と絶賛する。
解禁となった本編映像は、夫・高志の元上司である田ノ上（斎藤工）の高級車を奪い逃走している和歌子の姿を捉えたもの。
一本の電話をきっかけに、高志、田ノ上ほか、親戚一同が会する葬儀の場で、金の密輸をしていることがバレてしまい、責め立てられる和歌子。幼い頃から自分の話に耳を傾けてくれなかった家族や親戚たち、さらには密輸のきっかけとなる横領・解雇を棚に上げて正論をぶつけてくる夫・高志に、思わずブチ切れ、ついに和歌子の胸の内に溜め込んでいた本音をぶちまける。
勢いのまま家から飛び出した和歌子は、外に止めてあった田ノ上の高級車を奪い、車内に立てこもる。慣れない運転でギアの入れ方さえ分からずあたふたしながらも、何とか車を急発進させ、高志や田ノ上を振り切り走り出す。今までずっと言えなかった本音を吐き出して吹っ切れたのか、「うぉーーーーー！」と叫びながら田舎道を猛スピードで爆走する和歌子。その姿は、自らの人生を取り戻そうと堂々と前に突き進んでいく”覚醒した和歌子“そのものだ。
本日より3日間限定で、本物の天然砂金が当たる入場者プレゼントも実施中だ。
映画『マジカル・シークレット・ツアー』は公開中。