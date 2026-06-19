カタールの教訓見つめた鎌田大地「現代サッカーでは5枚で守られると…」チュニジア戦展望は
日本代表MF鎌田大地(クリスタル・パレス)が北中米W杯グループリーグ第2戦のチュニジア戦へ冷静な視線を向けた。
初戦のオランダ戦で勝ち点1を手にした日本に対し、チュニジアはスウェーデンに1-5という大敗スタート。さらに試合後には監督交代という荒療治に踏み切っており、追い込まれた相手がどのような戦いを挑んでくるのかは簡単には読めない。またチュニジアの新指揮官は、2022年カタールW杯でサウジアラビアを率いてグループリーグ初戦でアルゼンチン撃破を成し遂げたエルベ・ルナール監督。昨年3月の北中米W杯アジア最終予選では、日本に対して3バックを採用し、0-0の引き分けに持ち込んだ実績もある。
その試合に先発した鎌田は戦いを鮮明に覚えている。
「サウジアラビアの監督として日本に引き分けた試合も覚えていて、すごくディフェンシブに戦ってきた。現代サッカーでは5枚で守られるとどんなに強かろうがなかなか難しくなる。本当に難しい試合になるだろうなと思う」
初戦を落とし、勝ち点3が必要な状況にあるとはいえ、チュニジアが前がかりに出てくることはあまり考えられない。むしろ堅固な守備ブロックを築き、日本の焦りを誘いながらカウンターを狙う展開に持ち込もうとすることが予想される。だからこそ鎌田は、相手の術中にはまらないことの重要性を強調する。
「しっかり焦れずに自分たちがやることをしっかりやる」。引いた相手を攻略するには忍耐が必要だという。
「前半から相手をサイドからしっかり揺さぶりたい。もちろんリスクのあるパスも必要だと思いますけど、やっぱり彼らはそれを狙っていると思いますし、実際そういうのでカウンターを狙われて失点するというのが一番自分たちにとっては難しいことだと思う」
焦れて中央をこじ開けようとしたり、無理な縦パスを入れたりすれば、一瞬で相手のカウンターを浴びる。だからこそ、攻め急がず、90分を通して試合をコントロールすることが求められる。
「しっかり90分かけて勝てるように。そのうえで打てる時に打つだったり、クロスを上げられる時に上げるだったり、ゴールにつながりそうな怖いことをやっていくしかない」
その言葉の裏には、4年前の苦い記憶もある。カタールW杯グループリーグ初戦でドイツを破った日本は、第2戦のコスタリカ戦で勝てば決勝トーナメント進出へ大きく前進する状況だった。しかし勝利への意識が強くなりすぎた結果、後半35分にミスから失点。0-1で敗れ、グループリーグ突破争いを自ら難しくした。
鎌田は当時の教訓を今も忘れていない。「自分たちが勝たないといけないという気持ちになってしまった。あの試合に関しては初戦で勝ち点3を取っていて、4あれば問題ないのに、リスク管理の部分だったり無駄なロストだったりで、結局1も取れずに0で終わってしまった」
だからこそ今回、日本が最も避けなければならないのは「敗戦」だと強調する。「もちろん勝ち点3は欲しいですけど、最悪、勝ち点1でも最後に勝てば5になる。負けが一番ありえないところ。チームとしてどこまで攻めて、どこまでリスクを取るかっていうのもみんなで話し合っている」
勝利を目指しながらも、冷静さを失わないこと。焦りは禁物であり、勝ち点0だけは避けなければならない。4年前のコスタリカ戦の反省を胸に刻む鎌田は、目の前の一戦だけでなく、グループリーグ突破の足取りまで見据えながらチュニジア戦に臨もうとしている。
(取材・文 矢内由美子)
初戦のオランダ戦で勝ち点1を手にした日本に対し、チュニジアはスウェーデンに1-5という大敗スタート。さらに試合後には監督交代という荒療治に踏み切っており、追い込まれた相手がどのような戦いを挑んでくるのかは簡単には読めない。またチュニジアの新指揮官は、2022年カタールW杯でサウジアラビアを率いてグループリーグ初戦でアルゼンチン撃破を成し遂げたエルベ・ルナール監督。昨年3月の北中米W杯アジア最終予選では、日本に対して3バックを採用し、0-0の引き分けに持ち込んだ実績もある。
「サウジアラビアの監督として日本に引き分けた試合も覚えていて、すごくディフェンシブに戦ってきた。現代サッカーでは5枚で守られるとどんなに強かろうがなかなか難しくなる。本当に難しい試合になるだろうなと思う」
初戦を落とし、勝ち点3が必要な状況にあるとはいえ、チュニジアが前がかりに出てくることはあまり考えられない。むしろ堅固な守備ブロックを築き、日本の焦りを誘いながらカウンターを狙う展開に持ち込もうとすることが予想される。だからこそ鎌田は、相手の術中にはまらないことの重要性を強調する。
「しっかり焦れずに自分たちがやることをしっかりやる」。引いた相手を攻略するには忍耐が必要だという。
「前半から相手をサイドからしっかり揺さぶりたい。もちろんリスクのあるパスも必要だと思いますけど、やっぱり彼らはそれを狙っていると思いますし、実際そういうのでカウンターを狙われて失点するというのが一番自分たちにとっては難しいことだと思う」
焦れて中央をこじ開けようとしたり、無理な縦パスを入れたりすれば、一瞬で相手のカウンターを浴びる。だからこそ、攻め急がず、90分を通して試合をコントロールすることが求められる。
「しっかり90分かけて勝てるように。そのうえで打てる時に打つだったり、クロスを上げられる時に上げるだったり、ゴールにつながりそうな怖いことをやっていくしかない」
その言葉の裏には、4年前の苦い記憶もある。カタールW杯グループリーグ初戦でドイツを破った日本は、第2戦のコスタリカ戦で勝てば決勝トーナメント進出へ大きく前進する状況だった。しかし勝利への意識が強くなりすぎた結果、後半35分にミスから失点。0-1で敗れ、グループリーグ突破争いを自ら難しくした。
鎌田は当時の教訓を今も忘れていない。「自分たちが勝たないといけないという気持ちになってしまった。あの試合に関しては初戦で勝ち点3を取っていて、4あれば問題ないのに、リスク管理の部分だったり無駄なロストだったりで、結局1も取れずに0で終わってしまった」
だからこそ今回、日本が最も避けなければならないのは「敗戦」だと強調する。「もちろん勝ち点3は欲しいですけど、最悪、勝ち点1でも最後に勝てば5になる。負けが一番ありえないところ。チームとしてどこまで攻めて、どこまでリスクを取るかっていうのもみんなで話し合っている」
勝利を目指しながらも、冷静さを失わないこと。焦りは禁物であり、勝ち点0だけは避けなければならない。4年前のコスタリカ戦の反省を胸に刻む鎌田は、目の前の一戦だけでなく、グループリーグ突破の足取りまで見据えながらチュニジア戦に臨もうとしている。
(取材・文 矢内由美子)