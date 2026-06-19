天皇陛下は、オランダでレンブラントやフェルメールの絵画の傑作をご覧になりました。

天皇陛下は現地時間18日夕方、オランダのマキシマ王妃と共にアムステルダム国立博物館を訪れ、大規模な修復作業中のレンブラントの絵画「夜警」をご覧になりました。

古くなった表面のニスを剥がす作業などについて真剣な表情で説明を聞かれていました。

これに先立ち、ハーグのマウリッツハウス美術館を訪れオランダ絵画の「至宝」とされるフェルメールの「真珠の耳飾りの少女」をご覧になりました。

続く首相主催の昼食会ではあいさつで両国の末永い友好を願われました。

その後、陛下はウィレム・アレキサンダー国王と共に、国王の母校ライデン大学を訪問されました。

卒業時に学生が壁に名前を書くことが伝統となっている「汗の間」では・・・

ウィレム・アレキサンダー国王

「これは私のいとこのサイン。そしてこれが、サインというより名前を書いただけだけれど私のもの。こちらは弟のもの」

陛下は、壁に書かれた国王やイギリスのチャーチル元首相などのサインを興味深そうにご覧になっていました。

さらに学生らと懇談し、日本画の研究をしている学生には「なぜ美術に興味を持ったんですか」などと質問されていました。