「実は既婚者だった」子持ちシングルと偽る女性と社内恋愛、知らぬ間に浮気相手に…夫から突きつけられた条件

職場の恋愛は自由だが、相手が「実は既婚者だった」となれば、巻き込まれた方はたまったものではない。

投稿を寄せた30代男性（事務・管理）は、以前勤めていた建設会社で目撃した、ある社内恋愛の結末を明かしてくれた。（文：法田ひまり）

「そのまま結婚するのかな」周囲の予想を裏切る急展開

地方の大きな現場に仮設事務所を設置した際、現地で若い女性事務員を雇ったという。彼女は「子持ちシングル」と話していたが、男性は深く詮索せず仕事だけの関係として接していたという。

ところが工期の半ばごろ、職場の先輩社員がこの女性事務員と付き合い始めた。

「先輩社員と女性事務員と子供で一緒に出掛けている写真を見せてもらったり、先輩社員ののろけ話を女性事務員がいないところで聞いていたりした」

周囲も半ば公認のようになり、男性も「結婚の手続きをしてそのままくっつくのかなとのんきに考えていた」という。そんな矢先、事態は急展開する。竣工間際になって二人が同じタイミングで休むようになり、女性事務員は突然辞職。先輩社員も別の現場へ異動になってしまった。

のろけ話を聞かされていたため「とても驚きました」と語る男性。別の先輩社員に話を聞くと、とんでもない裏事情が発覚する。

「子持ちシングルと聞いていた女性社員は実は別の男性と婚姻関係が続いており、先輩社員は知らず知らずの内に浮気相手にされていたらしいです」

先輩の心を癒やした"新たな存在"

「先輩社員は本当に知らなかったので金銭的な賠償はされなかったらしいですが、相手の旦那さんから二度と女性事務員の前に現れないことを条件にされたらしく、自主的に異動願を出して別現場へ異動となりました」

一方で、騒動の元凶である女性事務員は「今度こそ子持ちシングルになり、別の場所で静かに働いていると風の噂で聞きました」という。その後、男性は本社研修でその先輩社員と偶然再会し、飲みに行った時の様子をこう綴っている。

「若干やつれた風にも見えましたが吹っ切れている様子で、『暫く誰かと付き合うとかはいらないかな』と笑っており、推しのアイドルの話で盛り上がりました」

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