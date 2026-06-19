「W杯に足をすくわれる」なぜ日本代表は “２戦目”に勝てないのか。２分け２敗の長友佑都が語った“隙” チュニジア戦は「オランダ戦よりも難しくなる」
日本代表は北中米ワールドカップのグループステージ初戦でオランダと対戦。二度のビハインドをはね返し、２−２のドローに持ち込んだ。
20日の第２節では、スウェーデンに１−５で敗れたチュニジアと対戦する。
この２戦目は、日本にとっていわば鬼門だ。ここまで１勝３分け３敗。なぜ２戦目は難しいのか。過去４大会、一度も勝てていない（２分け２敗）長友佑都はこう説明する。
「やはり初戦に４年間をかけて、準備してきて。緊張感やプレッシャーがあるなか、１戦目を終えると、何か緊張の糸が切れてしまうというか。どうしても人間なので、あるんですよね。その中で２戦目は４大会、ずっと苦戦してきた」
前回のカタールW杯では、初戦で強豪ドイツから歴史的勝利を挙げながら、２戦目で、スペインに０−７で惨敗していたコスタリカに０−１で敗れた
「コスタリカは０−７でスペインに負けて、僕らがドイツに勝ったときに、コスタリカ戦は絶対に行けるでしょうという感覚が正直あったんですよ。コスタリカに足をすくわれるというよりかは、そういう精神でいることに、ワールドカップに足をすくわれると言う感覚ですね。ワールドカップは、本当に心して向かわないと、強い覚悟がないと、足をすくわれる。対戦相手というよりかは、ワールドカップですね」
次のチュニジア戦もその時とシチュエーションが似ている。
「言ってみたら、もしかしたらオランダ戦よりも難しくなるかもしれないという位に思っています。コスタリカの時もそうでしたけど、日本に対して引いてくる、守ってくるであろう相手に対して、それを崩すのは簡単ではないし、今大会も、強豪がいわゆる格下と言われるチームにかなり苦戦しているところを見ると、非常に難しくなるなというのは、正直、僕の感覚の中ではある」
17日の練習前、長友は選手ミーティングの場で２戦目の難しさを伝え、チームを引き締めた。４年前と同じ失敗は繰り返さないはずだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】日本代表のオランダ戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝点＆好パスのMF
20日の第２節では、スウェーデンに１−５で敗れたチュニジアと対戦する。
この２戦目は、日本にとっていわば鬼門だ。ここまで１勝３分け３敗。なぜ２戦目は難しいのか。過去４大会、一度も勝てていない（２分け２敗）長友佑都はこう説明する。
「やはり初戦に４年間をかけて、準備してきて。緊張感やプレッシャーがあるなか、１戦目を終えると、何か緊張の糸が切れてしまうというか。どうしても人間なので、あるんですよね。その中で２戦目は４大会、ずっと苦戦してきた」
「コスタリカは０−７でスペインに負けて、僕らがドイツに勝ったときに、コスタリカ戦は絶対に行けるでしょうという感覚が正直あったんですよ。コスタリカに足をすくわれるというよりかは、そういう精神でいることに、ワールドカップに足をすくわれると言う感覚ですね。ワールドカップは、本当に心して向かわないと、強い覚悟がないと、足をすくわれる。対戦相手というよりかは、ワールドカップですね」
次のチュニジア戦もその時とシチュエーションが似ている。
「言ってみたら、もしかしたらオランダ戦よりも難しくなるかもしれないという位に思っています。コスタリカの時もそうでしたけど、日本に対して引いてくる、守ってくるであろう相手に対して、それを崩すのは簡単ではないし、今大会も、強豪がいわゆる格下と言われるチームにかなり苦戦しているところを見ると、非常に難しくなるなというのは、正直、僕の感覚の中ではある」
17日の練習前、長友は選手ミーティングの場で２戦目の難しさを伝え、チームを引き締めた。４年前と同じ失敗は繰り返さないはずだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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