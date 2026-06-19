「W杯に足をすくわれる」なぜ日本代表は “２戦目”に勝てないのか。２分け２敗の長友佑都が語った“隙” チュニジア戦は「オランダ戦よりも難しくなる」

「W杯に足をすくわれる」なぜ日本代表は “２戦目”に勝てないのか。２分け２敗の長友佑都が語った“隙” チュニジア戦は「オランダ戦よりも難しくなる」