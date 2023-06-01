女子ネーションズリーグ

バレーボール女子のネーションズリーグ第2週フィリピン大会が17日に行われ、日本はセルビアを3-2（20-25、26-24、18-25、32-30、15-7）で撃破した。第1セットでは24歳の荒木彩花（SAGA久光）が負傷アクシデントに見舞われ、ファンから悲鳴が相次いだ。試合の翌日、荒木がSNSでチームにメッセージを送った。

思わぬ事態が発生した。第1セット、14-17で迎えた場面。セッターの関菜々巳がツーアタックを見せポイントを奪ったが、その動きの中で荒木が助走してジャンプし、着地した際に足を負傷。スタッフに抱えられてコートを後にした。

会場は一瞬にして静寂に。試合を配信した国際バレーボール連盟（FIVB）主催大会の運営などを行う「バレーボール・ワールド」の動画配信サイト「VBTV」の放送席ではリプレー映像が流れ、解説のデニス・オースティン氏は思わず「あぁ……」と声を漏らした。

荒木の所属するSAGA久光は公式Xで「荒木選手の怪我が軽傷であることを祈ります」と無事を祈るメッセージを投稿。ファンからも「心配です」「どうにか軽傷で…」など、無事を願う声が寄せられた。

荒木は試合の翌日に自身のインスタグラムのストーリー機能を更新。チームが試合後の集合写真で荒木のトレードマークのゴーグルをイメージしたとみられるポーズを披露した写真を引用しつつ絵文字で反応した。さらに、「愛 全員が怪我なく終われますように」とメッセージを送った。

日本は19日にチェコと対戦する。



（THE ANSWER編集部）