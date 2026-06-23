ニューヨークで22日（日本時間23日）に予定されているメッツ対カブス戦でメッツの千賀滉大投手（33）とカブスの今永昇太投手（32）の投げ合いが実現する。両投手の投げ合いはメジャー初。今永は今季5勝目を懸けたマウンドとなり、ここまで0勝5敗の千賀は、7試合目の登板で初勝利を狙う。また、カブスの鈴木誠也外野手（31）は「4番・DH」で出場する。鈴木は13日（日本時間14日）のジャイアンツ戦で右膝を負傷。15日（同16日）