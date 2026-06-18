ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 星空を映す穀倉地帯の広大な水田 中国黒竜江省 星空を映す穀倉地帯の広大な水田 中国黒竜江省 星空を映す穀倉地帯の広大な水田 中国黒竜江省 2026年6月18日 21時30分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １０日、黒竜江省双鴨山市で星空の下に広がる水田。（比較明合成写真、ハルビン＝新華社配信／韓陽） 【新華社ハルビン6月18日】中国北部の穀倉地帯、黒竜江省では初夏を迎え、広大な黒土地帯に植えられた稲が育っている。 日が暮れると星明かりが水田を照らし、静けさの中で地上に星空が現れる。黒竜江省肇東市で星空の下に広がる水田。（５月２９日撮影、比較明合成、肇東＝新華社配信／劉大鵬）黒竜江省肇東市で星空の下に広がる水田。（５月２９日撮影、比較明合成、肇東＝新華社配信／劉大鵬）１１日、黒竜江省富錦市で星空の下に広がる水田。（富錦＝新華社配信／曲玉宝）１０日、黒竜江省双鴨山市で、天の川の下に広がる水田。（比較明合成写真、ハルビン＝新華社配信／韓陽）黒竜江省ジャムス市で星空の下に広がる水田。（５月２２日撮影、比較明合成、樺川＝新華社配信／陳志国）１１日、黒竜江省富錦市で星空の下に広がる水田。（比較明合成写真、富錦＝新華社配信／曲玉宝）１１日、黒竜江省ジャムス市で星空の下に広がる水田。（湯原＝新華社配信／朱宗強）１２日、星空の下に広がる北大荒農墾集団北安分公司竜鎮農場の水田。（ハルビン＝新華社配信／銭泊羽）黒竜江省尚志市で星空の下に広がる水田。（５月２９日撮影、比較明合成、尚志＝新華社配信／曽東） リンクをコピーする みんなの感想は？