１０日、黒竜江省双鴨山市で星空の下に広がる水田。（比較明合成写真、ハルビン＝新華社配信／韓陽）

【新華社ハルビン6月18日】中国北部の穀倉地帯、黒竜江省では初夏を迎え、広大な黒土地帯に植えられた稲が育っている。

日が暮れると星明かりが水田を照らし、静けさの中で地上に星空が現れる。

黒竜江省肇東市で星空の下に広がる水田。（５月２９日撮影、比較明合成、肇東＝新華社配信／劉大鵬）

黒竜江省肇東市で星空の下に広がる水田。（５月２９日撮影、比較明合成、肇東＝新華社配信／劉大鵬）

１１日、黒竜江省富錦市で星空の下に広がる水田。（富錦＝新華社配信／曲玉宝）

１０日、黒竜江省双鴨山市で、天の川の下に広がる水田。（比較明合成写真、ハルビン＝新華社配信／韓陽）

黒竜江省ジャムス市で星空の下に広がる水田。（５月２２日撮影、比較明合成、樺川＝新華社配信／陳志国）

１１日、黒竜江省富錦市で星空の下に広がる水田。（比較明合成写真、富錦＝新華社配信／曲玉宝）

１１日、黒竜江省ジャムス市で星空の下に広がる水田。（湯原＝新華社配信／朱宗強）

１２日、星空の下に広がる北大荒農墾集団北安分公司竜鎮農場の水田。（ハルビン＝新華社配信／銭泊羽）