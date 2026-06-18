20th Century『MAO』OP担当！『犬夜叉』以来26年ぶりに再び高橋留美子作品のOPで光栄 曲名は「僕らが上書きする世界」
V6として活動していた20th Century（トニセン）の坂本昌行・長野 博・井ノ原快彦が、2000年放送のアニメ『犬夜叉』初代OP「CHANGE THE WORLD」から26年の時を経て、高橋留美子原作のアニメ『MAO』（NHK総合 土曜23時45分〜）第2クールのオープニングテーマを担当することが決定した。オープニングテーマの楽曲は「僕らが上書きする世界」となり、第2クールは7月4日放送の第14話からとなる。
【動画】V6が歌う！『犬夜叉』初代OP映像「CHANGE THE WORLD」
アニメ『MAO』第2クールオープニングテーマが20th Centuryに決定したことを記念し、アニメ『犬夜叉』ノンクレジットオープニング - V6「CHANGE THE WORLD」が期間限定で公開された。
『MAO』は、『週刊少年サンデー』で2019年より連載中の同名漫画が原作で、大正時代を舞台に、陰陽師の青年・摩緒（まお）が、令和の時代から迷い込んだ少女・黄葉菜花（きばなのか）と出会い、900年に及ぶ“呪い”に迫る物語で、愛と憎しみのダークファンタジー×タイムスリップミステリー。アニメーション制作は、高橋留美子原作作品では『犬夜叉』シリーズ以来となる、サンライズが担当している。
■20th Centuryのコメント
僕達20th Centuryが歌う「僕らが上書きする世界」が
TVアニメ『MAO』第2クールのオープニングテーマに決定しました！
高橋留美子先生とは『犬夜叉』のオープニングテーマ「CHANGE THE WORLD」以来のご縁です。
再び、留美子様の描かれる作品に携わることができて大変光栄に思っています。
『MAO』ファンの皆さんに愛していただけることを願っています。
アニメ『MAO』第2クールオープニングテーマが20th Centuryに決定したことを記念し、アニメ『犬夜叉』ノンクレジットオープニング - V6「CHANGE THE WORLD」が期間限定で公開された。
『MAO』は、『週刊少年サンデー』で2019年より連載中の同名漫画が原作で、大正時代を舞台に、陰陽師の青年・摩緒（まお）が、令和の時代から迷い込んだ少女・黄葉菜花（きばなのか）と出会い、900年に及ぶ“呪い”に迫る物語で、愛と憎しみのダークファンタジー×タイムスリップミステリー。アニメーション制作は、高橋留美子原作作品では『犬夜叉』シリーズ以来となる、サンライズが担当している。
■20th Centuryのコメント
僕達20th Centuryが歌う「僕らが上書きする世界」が
TVアニメ『MAO』第2クールのオープニングテーマに決定しました！
高橋留美子先生とは『犬夜叉』のオープニングテーマ「CHANGE THE WORLD」以来のご縁です。
再び、留美子様の描かれる作品に携わることができて大変光栄に思っています。
『MAO』ファンの皆さんに愛していただけることを願っています。
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