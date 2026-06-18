WEST.の神山智洋が、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』の新企画『HIGHLIGHT』に出演する。

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『HIGHLIGHT』は、ダンスや楽器演奏など様々なジャンルにフォーカスを当て、『THE FIRST TAKE』本編では伝えきれないアーティストの魅力や、グループの中の1人など、その人だけが放つ輝きにスポットライトを当てていく企画。スタジオに設置された白いステージの上で一発撮りのパフォーマンスを披露し、指先や足元の繊細な動きまで至近距離で捉える映像表現によって、アーティストの表現力や存在感をハイライトしていく。

今回出演する神山智洋は、今年デビュー12周年を迎えたWEST.のメンバー。グループ活動では歌やダンスのみならず、作詞作曲や振り付けも手掛けるなど多彩な才能を発揮しており、ドラマやミュージカルへの出演も重ねている。今回はSTARTO ENTERTAINMENT所属アーティストとして初の『HIGHLIGHT』登場となる。

パフォーマンスでは、神山自身が作曲した「G.O.D.」を今回のための特別アレンジと振り付けでメディア初披露。グループの枠を超え、一人の表現者として放つ存在感と、多彩な才能が凝縮された内容となっている。

動画は本日22時に『THE FIRST TAKE』公式YouTubeチャンネルでプレミア公開される。あわせて、本日より神山の公式TikTokアカウントも開設され、パフォーマンスや音楽にまつわるコンテンツを中心に発信していく予定だという。

（文＝リアルサウンド編集部）