18日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比32.6％増の6538億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同30.4％増の5092億円だった。



個別ではＮＺＡＭ 上場投信 日経２２５ <2525> 、中国Ｈ株ベア上場投信 <1573> 、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> 、グローバルＸ 中小型リーダーズ－日本株式 <2837> 、ｉシェアーズ ＪＰＸ日経４００ ＥＴＦ <1364> など81銘柄が新高値。ＪＰＸ日経４００ベア２倍上場投信（ダブルインバース） <1469> 、ＴＯＰＩＸベア上場投信 <1569> 、楽天ＥＴＦ－日経ダブルインバース指数連動型 <1459> 、グローバルＸ レジデンシャル・Ｊ－ＲＥＩＴ ＥＴＦ <2097> 、ｉシェアーズ 円高フォーカスＥＴＦ <488A> など24銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> が8.23％高と大幅な上昇。



一方、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ブロード上場投資信託 <1684> は3.33％安と大幅に下落した。



日経平均株価が1151円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金3552億200万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日の平均売買代金2974億8300万円を大幅に上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が399億7700万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が362億9000万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が203億8700万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が164億1800万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が142億6400万円の売買代金となった。



株探ニュース