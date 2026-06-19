日テレ「FIFAワールドカップ2026日本×チュニジア」本田圭佑選手による解説が決定！ 前日特番にも生出演

6月21日（日）日本テレビ系で生中継する「FIFAワールドカップ2026日本×チュニジア」は、日本戦スペシャルアンバサダー本田圭佑選手が解説。

さらに、前日特番にも現地から生出演する。



強豪オランダとの初戦を2-2で引き分けた日本代表。チュニジア戦も、本田圭佑選手が解説！

初戦に続き、どんな「本田語録」が飛び出すのか？





■FIFA ワールドカップ 2026 日本×チュニジア

6月21日(日) 10時25分~ 日本テレビ系全国ネット



■緊急生放送!FIFA ワールドカップの今知りたいこと、全部わかります SP

6月20日(土) 夜7時~ 日本テレビ系全国ネット





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