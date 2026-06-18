台湾を舞台に描くツォウ・シーチン初単独監督作『左利きの少女』8.14日本公開決定
第98回アカデミー賞（R）国際長編映画賞の台湾代表に選出され、同賞の最終候補15作品にリストインしたツォウ・シーチン初単独監督作『Left-Handed Girl（英題）』が、邦題を『左利きの少女』として8月14日より公開されることが決定。日本版のポスターと予告編が解禁された。
【動画】『左利きの少女』予告編
台北・夜市の麺屋台を舞台に、“左利きは悪魔の手”と祖父に叱られた5歳の少女と、罪を胸に秘めた多世代家族を活写する、驚きと感動に満ちた物語。
共同脚本・編集・製作は、第77回カンヌ国際映画祭でパルム・ドールに輝き、米・アカデミー賞作品賞など4部門を受賞した『ANORA アノーラ』（24）でインディーズ映画界を熱狂させ、時代の寵児となったショーン・ベイカー。
ベイカーと大学生時代に出会い、『テイクアウト』（04）で共同監督デビュー、以降はプロデューサーとして『タンジェリン』（15）、『フロリダ・プロジェクト 真夏の魔法』（17）、『レッド・ロケット』（21）などで彼を支えてきたのが、本作で満を持して単独監督デビューを飾った台湾出身のツォウ・シーチンだ。
ツォウ監督の出身地である台湾・台北に実在する「通化街夜市（臨江街夜市）」でロケーションが敢行された本作は、5歳の左利きの主人公・イージンが祖父から“左づかいは悪魔”と叱られたことに端を発している。実はツォウ監督も“元”左利きの少女で、祖父に右手を使うように助言を受けた実体験を基に映画化した。
台北、夜市・麺屋台。5歳のイージン（ニーナ・イエ）は、借金を背負ったシングル・マザーのシューフェン（ジャネル・ツァイ）とハイティーンの姉イーアン（マー・シーユエン）と共に、生活を立て直すべく田舎町から舞い戻る。ある日、昔気質の祖父に利き手である左手を“悪魔の手”と非難され、罪悪感を抱きはじめたイージン。その悪魔の手は図らずも、家族それぞれがひた隠しにする《罪》をあぶり出していく――。
賑やかな喧騒と色彩豊かな都会の片隅に暮らすシングル・マザーの母親、姉、そしてイージンの3人。厳しい生活のなか、困難を乗り越えようと奮闘する姿を、幼いイージンの目線を中心に据えてエネルギッシュかつ繊細に活写した本作は、人間の清濁を飲み込んだ家族ドラマとして共感を呼び、思いもよらないサプライズと感動をもたらす。
ベイカーに強く勧めたことで『タンジェリン』が生まれたように、ツォウ監督はiPhoneを駆使して街の奥へと自在に入り込み、そこで生きる人々の日常を立ち上がらせた。古いしきたり、世代間のギャップ、“左利き”をモチーフとした制約……。パーソナルな物語に文化的・社会的背景を織り交ぜながら、自分らしさを肯定する、温もりの感じられる作品に昇華させている。
昨年のカンヌ国際映画祭に正式出品された本作は、第98回アカデミー賞国際長編映画賞の台湾代表に選出され、同賞の最終候補15作品にリストイン。第26回東京フィルメックスでは観客賞を、第20回ローマ国際映画祭では最高賞を受賞するなど、広く支持を集めた。
日本版ポスタービジュアルには、台北の夜の街を姉妹がバイクに乗っている姿が写し出されている。バイクの前に座っているのが本作の主人公のイージン。幼稚園への送り迎えを担う姉・イーアンの運転だ。背景には道の両側に色あざやかなネオンがひかり輝き、夜市が舞台の本作らしい喧騒と混沌がバイクの疾走と共に描かれている。
今にも人々の喋り声や大きなクラクション音が聞こえてきそうな臨場感にあふれ、表情からはどこか切なくも強さを感じる、人の温度感まで伝わるようなポスターに仕上がった。
日本版予告編は、夜市の屋台で、主人公・イージンが軽やかに駆け抜けたり、湯気の上がった美味しそうな麺を運ぶ姿から始まる。彼女は無垢な笑顔を見せたかと思えば、頬を膨らませて泣き始めるなど、クルクルと表情が変わって実に愛くるしい。
そして母娘3人で楽しげに暮らすシーンから一転、祖父母と食卓を囲んでいる時、イージンは祖父から「なぜ左手を使う、悪魔の手だぞ！」ととがめられてしまう。左手を見つめ、罪悪感を抱くイージン。一方、母や姉も涙をこぼし、何らかの事情を匂わせる…。終盤では「一生隠し通すつもりだったの？」という意味深なセリフが響き、単に仲良し家族を描いた“ありきたり”の物語にとどまらず、一筋縄でいかない展開を予感させる内容となっている。
映画『左利きの少女』は、8月14日より全国公開。
【動画】『左利きの少女』予告編
台北・夜市の麺屋台を舞台に、“左利きは悪魔の手”と祖父に叱られた5歳の少女と、罪を胸に秘めた多世代家族を活写する、驚きと感動に満ちた物語。
ベイカーと大学生時代に出会い、『テイクアウト』（04）で共同監督デビュー、以降はプロデューサーとして『タンジェリン』（15）、『フロリダ・プロジェクト 真夏の魔法』（17）、『レッド・ロケット』（21）などで彼を支えてきたのが、本作で満を持して単独監督デビューを飾った台湾出身のツォウ・シーチンだ。
ツォウ監督の出身地である台湾・台北に実在する「通化街夜市（臨江街夜市）」でロケーションが敢行された本作は、5歳の左利きの主人公・イージンが祖父から“左づかいは悪魔”と叱られたことに端を発している。実はツォウ監督も“元”左利きの少女で、祖父に右手を使うように助言を受けた実体験を基に映画化した。
台北、夜市・麺屋台。5歳のイージン（ニーナ・イエ）は、借金を背負ったシングル・マザーのシューフェン（ジャネル・ツァイ）とハイティーンの姉イーアン（マー・シーユエン）と共に、生活を立て直すべく田舎町から舞い戻る。ある日、昔気質の祖父に利き手である左手を“悪魔の手”と非難され、罪悪感を抱きはじめたイージン。その悪魔の手は図らずも、家族それぞれがひた隠しにする《罪》をあぶり出していく――。
賑やかな喧騒と色彩豊かな都会の片隅に暮らすシングル・マザーの母親、姉、そしてイージンの3人。厳しい生活のなか、困難を乗り越えようと奮闘する姿を、幼いイージンの目線を中心に据えてエネルギッシュかつ繊細に活写した本作は、人間の清濁を飲み込んだ家族ドラマとして共感を呼び、思いもよらないサプライズと感動をもたらす。
ベイカーに強く勧めたことで『タンジェリン』が生まれたように、ツォウ監督はiPhoneを駆使して街の奥へと自在に入り込み、そこで生きる人々の日常を立ち上がらせた。古いしきたり、世代間のギャップ、“左利き”をモチーフとした制約……。パーソナルな物語に文化的・社会的背景を織り交ぜながら、自分らしさを肯定する、温もりの感じられる作品に昇華させている。
昨年のカンヌ国際映画祭に正式出品された本作は、第98回アカデミー賞国際長編映画賞の台湾代表に選出され、同賞の最終候補15作品にリストイン。第26回東京フィルメックスでは観客賞を、第20回ローマ国際映画祭では最高賞を受賞するなど、広く支持を集めた。
日本版ポスタービジュアルには、台北の夜の街を姉妹がバイクに乗っている姿が写し出されている。バイクの前に座っているのが本作の主人公のイージン。幼稚園への送り迎えを担う姉・イーアンの運転だ。背景には道の両側に色あざやかなネオンがひかり輝き、夜市が舞台の本作らしい喧騒と混沌がバイクの疾走と共に描かれている。
今にも人々の喋り声や大きなクラクション音が聞こえてきそうな臨場感にあふれ、表情からはどこか切なくも強さを感じる、人の温度感まで伝わるようなポスターに仕上がった。
日本版予告編は、夜市の屋台で、主人公・イージンが軽やかに駆け抜けたり、湯気の上がった美味しそうな麺を運ぶ姿から始まる。彼女は無垢な笑顔を見せたかと思えば、頬を膨らませて泣き始めるなど、クルクルと表情が変わって実に愛くるしい。
そして母娘3人で楽しげに暮らすシーンから一転、祖父母と食卓を囲んでいる時、イージンは祖父から「なぜ左手を使う、悪魔の手だぞ！」ととがめられてしまう。左手を見つめ、罪悪感を抱くイージン。一方、母や姉も涙をこぼし、何らかの事情を匂わせる…。終盤では「一生隠し通すつもりだったの？」という意味深なセリフが響き、単に仲良し家族を描いた“ありきたり”の物語にとどまらず、一筋縄でいかない展開を予感させる内容となっている。
映画『左利きの少女』は、8月14日より全国公開。