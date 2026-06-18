アメリカ発のクイックサービス・ハンバーガーチェーン「バーガーキング」から、夏限定の「BBQステーキワッパー」3種が登場！

直火焼きビーフに牛バラステーキを豪快に重ね、10種スパイスが香るコク深い「特製BBQスパイスソース」で仕上げたボリューム満点の新作バーガーです☆

バーガーキング「BBQステーキワッパー」

発売日：2026年6月19日（金）〜

販売店舗：国内のバーガーキング店舗

※「東京競馬場店」「京都競馬場店」「関西国際空港第一ターミナル店」では販売されません

直火焼きの100％ビーフパティに牛バラステーキを豪快に重ね、10種のスパイスをブレンドした新開発「特製BBQスパイスソース」で仕上げた、夏限定の「BBQステーキワッパー」「チーズBBQステーキワッパー」「ダブルBBQステーキワッパー」が登場！

「BBQステーキワッパー」のアメリカ産の牛バラステーキは、直火でしっかりと焼き色を付けたあと、真空加熱調理とオーブン焼成を組み合わせることで、肉の旨みをぎゅっと閉じ込めています。

さらに、本場アメリカのBBQで使われるスパイスを効かせた本格的なおいしさを目指し、コク深いウスターソースをベースに、ガーリックやオニオンの力強さに、パプリカ、クミン、シナモン、ナツメグなど10種のスパイスをブレンドした新開発の「特製BBQスパイスソース」を採用。

バーガーキング自慢の直火焼きの100％ビーフパティとの相性も抜群で、豪快で本格的な肉のおいしさを楽しめます☆

BBQステーキワッパー

価格：単品1,190円（税込）／セット1,490円（税込）

※セットはフレンチフライ（S）とドリンク（M）となります

「BBQステーキワッパー」は、バーガーキング自慢の直火焼きの100％ビーフパティと肉の旨みをぎゅっと閉じ込めたアメリカ産の牛バラステーキの両方が楽しめる豪快な一品！

フレッシュなレタス、トマト、オニオンの豊富な野菜を重ね、クリーミーなマヨソースと、10種のスパイスが香る「特製BBQスパイスソース」で仕上げた、肉のおいしさを楽しめるバーガーです。

チーズBBQステーキワッパー

価格：単品1,290円（税込）／セット1,590円（税込）

※セットはフレンチフライ（S）とドリンク（M）となります

直火焼き100％ビーフパティ＆アメリカ産牛バラステーキに、コクのあるチェダーチーズ2枚を合わせた「チーズBBQステーキワッパー」

さらにたっぷりの野菜に、クリーミーなマヨソースと「特製BBQスパイスソース」をサンドした、豪快に肉とチーズのおいしさを楽しめる一品です。

ダブルBBQステーキワッパー

価格：単品1,590円（税込）、セット1,890円（税込）

※セットはフレンチフライ（S）とドリンク（M）となります

アメリカ産牛バラステーキとともに、直火焼き100％ビーフパティを2枚も楽しめるボリューム満点「ダブルBBQステーキワッパー」

フレッシュなレタス、トマト、オニオンの豊富な野菜も嬉しい一品です。

クリーミーなマヨソースと10種のスパイスが香る「特製BBQスパイスソース」で、豪快に肉のおいしさを堪能できます。

ステーキ＆100％ビーフパティが織りなす肉感と、スパイス香るBBQソースがたまらない夏限定バーガー！

「BBQステーキワッパー」「チーズBBQステーキワッパー」「ダブルBBQステーキワッパー」は、2026年6月19日（金）よりバーガーキングにて販売開始です。

※画像はイメージです

※モーニング実施店舗では10:30以降の販売

※店舗により、販売時間帯が異なります

※店舗の状況により、販売を一時中止する場合があります

※予告無くメニュー設計、価格が変わる場合があります

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