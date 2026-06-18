巨人に新加入した元中日の小笠原慎之介投手（２８）＝米大リーグ・ナショナルズ傘下２Ａハリスバーグ＝が１８日、東京ドームで入団会見を行った。２年ぶりの日本球界復帰で、背番号は「９８」と発表された。２７年までの契約で、年俸は１億８０００万円（金額は推定）。

グレーのスーツ、ネイビーのネクタイ姿で登壇した小笠原は「とても光栄なこと。しっかりチームのピースになれるように頑張りたい」と決意を語った。

メジャーでの１年半については「自分の生まれた国じゃないところで仕事をするのはなかなか経験することないじゃないですか。一人間としていろいろな経験ができたのはよかった」と振り返り、巨人を選んだ理由については「ジャイアンツの熱意が熱くてというところが一番です」「あんまり詳しいことは相手のこともあるので言えないんですが。高校の先輩もいますし、ライデルも。その中でいろいろな人が僕のことをみてくれた。デニーさんもいろいろ関わっていると思う。コーチと選手の関係でいるので、そこもあるのかなと思います」と決め手を語った。

９８番を選んだ理由については「これまでずっと１０番台でやってきた。一度は大きな番号をつけてやってみようと。新たなチャレンジでもある。僕の中で特別な番号。選ばせてもらいました」と、語った。

古巣中日との対戦に向けた意気込みを問われると、「とにかく自分がアメリカで１年半やってきたことをしっかり表現できれば」と語るにとどまった。

快進撃を見せた交流戦で単独首位に立ち、さらなる攻めの一手で先発補強に成功。中日や西武、ＤｅＮＡらとの争奪戦を勝ち抜き、２年ぶりの覇権奪還に向けて経験や実績豊富な左腕がラストピースになる。

杉内投手チーフコーチも先発として期待を寄せ、橋上監督代行は「しっかり戦力となってもらえれば」とうなずく。今後は２軍で調整を続けて移籍後初登板に向けて準備を進めていくことになりそうだ。

小笠原は神奈川・東海大相模高から１６年にドラフト１位で中日へ入団。９年間プレーし、２４年シーズン終了後にポスティングシステムを利用して２年契約でナショナルズへ移籍した。１年目の昨季は主に中継ぎで２３試合に登板し１勝１敗、防御率６・９８。今季はメジャーでの登板はなかった。

日本では通算４６勝６５敗、防御率３・６２。現在エース・戸郷の復肩に加え、ドラフト１位・竹丸（鷺宮製作所）ら若手の活躍、則本らベテランも存在感を見せる層の厚い先発陣の輪に加わる。