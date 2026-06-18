【発売記念書店フェア】 6月18日開始

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小学館は、「薬屋のひとりごと～猫猫の後宮謎解き手帳～」22巻と「COSMOS」9巻のいずれかを購入すると描き下ろしコラボイラストカードがもらえる書店フェアを6月18日より全国の対象書店で開始した。カードがなくなり次第終了となる。

この書店フェアは、2作品の新刊が6月18日に同時発売されることを記念して開催される。今回のノベルティはスマホカードにも入るサイズの「描き下ろしコラボイラストカード」。

田村隆平氏が「薬屋のひとりごと」の猫猫と壬氏を、倉田三ノ路氏が「COSMOS」の燐と水森を描いている。田村氏の描き下ろしカードはメタリック、倉田氏の描き下ろしカードは和紙のような質感で、それぞれの作品の世界観に合わせた仕上がりとなっている。

□フェア参加書店（PDF）

【コラボカード】

「薬屋のひとりごと～猫猫の後宮謎解き手帳～」第22巻書影

「COSMOS」第9巻書影

（C）日向夏・しのとうこ／イマジカインフォス （C）倉田三ノ路／小学館 （C）田村隆平／小学館