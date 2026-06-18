【ニンジャマスターズ ～覇王忍法帖～】 近日配信予定 価格：2,970円

SNKは、NEOGEOプレミアムセレクションの追加タイトルとして、Windows用対戦格闘ゲーム「ニンジャマスターズ ～覇王忍法帖～（以下、ニンジャマスターズ）」をSteamにて近日配信する。価格は2,970円。

1996年にSNKからアーケード向けにリリースされた格闘ゲーム「ニンジャマスターズ ～覇王忍法帖～」がグレードアップしてSteamに移植される。配信に先行し、Steamストアページがオープン。ウィッシュリスト登録の受付が開始された。

【Steam版「ニンジャマスターズ ～覇王忍法帖～」製品トレーラー】

□「ニンジャマスターズ ～覇王忍法帖」Steamのページ

ゲーム概要

「ニンジャマスターズ ～覇王忍法帖～」は、戦国時代の日本に似た架空の国「時叛宮（ジパング）」を舞台に、忍者、退魔師、剣士、泥棒といった総勢12人の武芸者たちが腕を競う格闘ゲーム。それぞれ特徴的な武器を所持しつつも戦闘中リアルタイムで武器と素手を切り替えることが可能になっており、相手や状況に応じて戦い方を随時変えていくことが戦術のカギを握る。また、キャラクターごとに多彩なコンボルートが用意されており、高い研究性（やりこみ要素）も本作の魅力となっている。

武器と素手を切り替えて戦うという当時の革新的システムはそのままに、ロールバック方式のネットコードを新たに実装し、快適なオンライン対戦やプラクティスモードといった追加機能を搭載。シングルプレイはもちろんのこと、世界中のプレーヤーとよりハイレベルな対戦を楽しめる。

ボスキャラクターの「蘭丸」・「織田信長」を含めた総勢12人のキャラクターが集結！

「サスケ（聖伝白龍叉介）」主人公／抜け忍

忍の名門「天舞の里」のエリートで“天舞四人衆”の1人。父の遺志に従い覇王を倒すため、あえて抜け忍となる。しかしその結果、親友たちと敵対する運命に。万能型（バランスタイプ）、スピード・リーチ・技性能が高水準で、初心者から上級者まで扱えるスタンダードキャラ。

「カムイ（黒風影虎神威）」ライバル／追手

サスケの親友で同じく四人衆。忍の掟に忠実で、抜け忍となったサスケを討つため追跡。友情と任務の間で揺れる暗殺者。機動・連携型（テクニカル）、俊敏で攻め継続能力が高い、攻め主体・読み合い重視の上級者向けキャラ。

雷牙（無法赤狼雷牙）賞金稼ぎ

元荒くれ者で、現在は武芸者兼バウンティハンター。強敵を求め、賞金首や強者を追う中で事件に関与。ゴエモンをライバル視。高火力のパワー型、一撃が重く、リーチも長い、差し合いから一撃で崩すタイプ。

天和（陰陽雲水天和）陰陽師／老人キャラ

香港に住む老道士（陰陽術の使い手）。「不穏な気配」を察知し、死を覚悟して時叛宮へ。飄々としているが最強クラスの実力者。トリッキー・遠距離型、飛び道具や設置系が豊富、間合い管理タイプ。

鴉（涅槃無天鴉）狂気の剣士

魔剣に取り憑かれたとも言われる殺人鬼。鴉と魔剣に導かれ、各地を流浪。理性よりも衝動で動く異端者。ハイリスク・高攻撃力型、攻撃力重視で狂気的な性能、読みが当たれば強いが、外すと危険。

鳳凰（破魔明星鳳凰）退魔師

怪異を祓う僧系キャラクター。覇王復活の気配を感じ、討伐のため参戦。天和と因縁あり。中距離バランス型＋技術型、溜め技主体の安定型、落ち着いた立ち回り向けキャラ。

ナツメ（南天朱雀棗）若き女忍者

速効成長した天才型の少女忍者。故郷に関する悪夢をきっかけに覇王討伐の旅へ。スピード・コンボ型、軽快でラッシュ性能が高い、連撃コンボタイプ。

霞（紅天薫風霞）女忍者／弟子

忍として未熟ながら強い志を持つ。師に止められながらも、覇王を追い戦いへ。リーチ・牽制型、武器による間合い戦が強力、中距離維持の基本戦術タイプ。

雲仙（金剛阿羅漢雲仙）僧兵／怪力キャラ

酒癖が悪く、酔うと暴走する巨大僧。修行僧だったが問題行動で放逐され、戦いへ。投げ・耐久型（重量級）、体格が大きいパワーキャラクターで、相手を捕まえて崩すタイプ。

ゴエモン（怪盗無双五右衛門）大泥棒

天下の大盗賊（義賊的側面あり）。財宝や名を求めて動く中、覇王事件に関与。雷牙の標的。トリック・トリッキー型、変則的な武器と動き、読み勝ち・奇襲重視タイプ。

蘭丸（無明神楽蘭丸）中ボス

謎めいた存在（性別すら曖昧な描写あり）。信長を守る存在として登場し、物語の鍵を握る。万能＋強性能型、スピード・火力ともに高水準、サスケの上位互換的性能。

信長（滅界覇王信長）最終ボス

覇王の力に操られた戦国の覇者。世界征服を狙う存在として蘇り、全キャラの目的の中心となる。ボスキャラクターとして圧倒的な性能、技威力・範囲・性能が突出、強キャラ枠。

ロールバック方式オンライン対戦で世界中のプレイヤーとの快適なバトルを実現！

本作では、新たにロールバック方式ネットコードに対応し、快適なネット対戦が可能になっている。最大9人まで参加可能なロビー機能や、隠しキャラクターのオン/オフ設定も搭載し、より充実した対戦環境となっている。

シングル戦、ダブルイリミネーション戦、リーグ戦の中から大会形式が選べるトーナメントモードも実装。世界中のプレーヤーたちとハイレベルな対戦を楽しめる。

「ニンジャマスターズ～覇王忍法帖～」を極めるための追加要素も！

シングルプレイでは充実した機能を搭載したプラクティスモードを追加。スピード調整機能を使って複雑なコンボを練習し、タイムアタックモードに挑戦できる。また、実績を解除してアイコンが集められるアチーブメントなどシングルプレイでも楽しめる新要素が多数用意されている。

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