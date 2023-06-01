LG UltraGear evo AI 39GX950B-B

Amazonにて、LGのゲーミングモニター「UltraGear」シリーズがセール価格で販売されている。セール期間は7月1日23時59分まで。

期間中は、曲面型5K2K有機ELディスプレイ搭載「UltraGear evo AI 39GX950B-B」や、4K@165Hz、フルHD@330Hzの解像度・リフレッシュレートを切り替えられるVESA Dual Modeに対応した「LG UltraGear OLED 32GX850A-B」などがお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

LG UltraGear evo AI 39GX950B-B

LG第4世代有機ELパネル搭載5K2Kゲーミングモニター。高解像度5K2K有機ELディスプレイが4Kよりも30％幅広く、高い没入感を実現。VESA Dual Modeにより、グラフィックスが豊かなゲームには5,120×2,160@165Hzを、高速表示が求められるFPSなどのゲームには2,560×1,080＠330Hzに、シームレスに切り替えることができる。6つのDual Modeオプションが用意されており、39インチから24インチまで、好みの画面サイズとアスペクト比（21:9、16:9）を物理的なホットキーで簡単に切り替えることができる。

LG UltraGear OLED 32GX850A-B

VESA Dual Modeに対応しており、4K@165Hz、フルHD@330Hzの両方が使用できる。また、フルHD表示時は、画面のサイズを24インチ/27インチに切り替えられる。これにより、FPSなどで、大画面よりも、一目で表示全体を見渡したいプレーヤーにも最適な環境が提供される。RPGやMMOなど美しい世界観のゲームは31.5インチ4Kの壮大かつ美麗な表示で、FPSなど速度が重要なゲームは24インチのフルHD@330Hzで表示させるなど、好みに合わせてあらゆるゲームを最大限楽しめる。