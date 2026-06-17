栃木SCの24歳FWオタボー・ケネスが結婚「どんな時も隣で笑顔で支えてくれる大切な存在」
栃木SCは17日、FWオタボー・ケネス(24)が入籍したことを発表した。
ナイジェリア出身の同選手は高知中央高からいわてグルージャ盛岡を経て、2025年に栃木SCへ。今季のJ2・J3百年構想リーグでは7試合に出場し、1ゴールを記録した。
クラブ公式サイトを通じ、以下のようにコメントしている。
「いつも応援してくださっている皆様へ
私事ではございますが、このたび入籍いたしました。
どんな時も隣で笑顔で支えてくれる大切な存在に出会えたことを、心から幸せに感じています。
まだまだ未熟な二人ではございますが、これからは夫婦として力を合わせ、笑顔の絶えない家庭を築いていきたいと思います。
今後も温かく見守っていただけますと幸いです。
これからも変わらぬご声援をよろしくお願いいたします」
ナイジェリア出身の同選手は高知中央高からいわてグルージャ盛岡を経て、2025年に栃木SCへ。今季のJ2・J3百年構想リーグでは7試合に出場し、1ゴールを記録した。
クラブ公式サイトを通じ、以下のようにコメントしている。
「いつも応援してくださっている皆様へ
私事ではございますが、このたび入籍いたしました。
どんな時も隣で笑顔で支えてくれる大切な存在に出会えたことを、心から幸せに感じています。
まだまだ未熟な二人ではございますが、これからは夫婦として力を合わせ、笑顔の絶えない家庭を築いていきたいと思います。
今後も温かく見守っていただけますと幸いです。
これからも変わらぬご声援をよろしくお願いいたします」