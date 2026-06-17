【ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE(TM) フライトスティック for PlayStation(R)5, PlayStation(R)4, Windows PC】 10月2日 発売予定 価格：21,980円

「ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE(TM) フライトスティック for PlayStation(R)5, PlayStation(R)4, Windows PC」

HORIは、「ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE(TM) フライトスティック for PlayStation(R)5, PlayStation(R)4, Windows PC」を10月2日に発売する。価格は21,980円。

本商品は、リアルな体験と遊びやすさを両立した、ドラマティックフライトシューティング「ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE」向けのフライトスティック。両利きに対応するため、コントロールスティックは左右対称のグリップ形状になっており、右手、左手のどちらでも操作できる。

磁気による非接触センサー（ホールセンサー）を採用し、高精度な操作性によって、編隊飛行や細かな機体の動きが可能になる。また、非接触による高い耐久性も実現している。

本製品では、加速と減速のレバーを独立させることにより、コントローラーのような素早い操作が可能。刻々と状況が変わる空戦において力を発揮する。また、「ACE COMBAT」シリーズで必須の操作である「High-Gモード」に対応したボタンを搭載。ボタンを押しながらコントロールスティックを引くことで瞬時に「High-Gターン」ができ、ドッグファイトで優位に立つことができる。

製品正面イメージ

製品背面イメージ

製品可動域イメージ

LED発光イメージ

「ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE(TM) フライトスティック for PlayStation(R)5, PlayStation(R)4, Windows PC」

【対応機種】

PS5、PS4、PC

※PCとの互換性は、ソニー・インタラクティブエンタテインメントによりテスト、および保証されていません。

PC

・対応OS：Windows 11

・入力規格：Xinput, DirectInput

・必要環境：USB Type-A 端子

【内容品】

・フライトスティック×1

・USBケーブル（USB Type-A to Type-C）×1

・モジュラーケーブル×1

・取扱説明書× 1

【製品仕様】

・フライトスティック

外形寸法：約23×26.2×26cm（幅×奥行き×高さ）

質量：約1.1kg

接続方式：USB接続（本体側 USB Type-C接続、ハード側 USB Type-A接続）

ツインスティック機能：モジュラー接続

・USBケーブル

ケーブル長：約3m

接続端子：USB Type-A to Type-C

・モジュラーケーブル

ケーブル長：約1.5m

【注意事項】

※本品はワイヤレスコントローラーではありません。

※ツインスティック機能をご利用いただく場合は、本製品を2台ご購入いただく必要がございます。

※PSボタンでPS5およびPS4本体の起動はできません。

※PSボタンでPS5のレストモードおよびPS4のスタンバイモードからの復帰はできません。

※一部のPS5およびPS4規格ソフトウェア（ゲームソフト）ではお使いいただけない場合があります。あらかじめご了承ください。

※本品は以下の機能を搭載しておりません。これらの機能を使用するゲームでは快適にプレイすることができません。

・アダプティブトリガー

・モーションセンサー機能

・バイブレーション（振動）機能

・マイク

・スピーカー

・ライトバー

・プレーヤーランプ

・ステレオヘッドホン/マイク端子

PlayStation オフィシャルライセンスプログラム申請中です。

写真と本品は多少異なる場合があります。

本品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

記載されている機能以外は搭載しておりません。

内容品に記載されているもの以外は含まれておりません。



ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVETM& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

(C) HORI CO., LTD.