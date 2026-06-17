「今日で23歳！」尾関彩美悠が愛犬たちと迎えた幸せバースデーショットに祝福の声続々
尾関彩美悠が自身のインスタグラムを更新。家族や愛犬と過ごした幸せいっぱいのバースデーショットを投稿した。
【写真】愛犬と一緒にサプライズパーティ！笑顔満開の尾関彩美悠
「今日で23歳！」「帰ったら家族が（犬も）サプライズしてくれて幸せでした」とつづり、誕生日を祝ってもらった様子を公開した。投稿では、「HAPPY BIRTHDAY」のガーランドや「23」のバルーンで飾られた空間での記念ショットを披露。尾関は椅子に腰掛け、右手で「2」、左手で「3」を作って笑顔を浮かべていた。隣の椅子には愛犬2匹が並び、パーティーハットやフリル付きのスタイを身に着けてお祝いムードを演出。テーブルにはフルーツがたっぷりと盛り付けられた華やかなバースデーケーキも用意されており、家族の愛情が伝わる温かな空間となっていた。また、グレーを基調としたインテリアに、くすみピンク系のデコレーションが映える落ち着いた雰囲気も印象的。愛犬たちとともに過ごした特別な誕生日のひとときが伝わってくる投稿となっている。投稿の最後に「23歳も目標に向かって日々頑張ります！」と、新たな一年への決意をコメントした。この投稿にファンからは「お誕生日おめでとうございます」と祝福の声が多数届き、「ステキな1年になりますように」「これからも推しとして応援しています」と応援コメントも多く寄せられた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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