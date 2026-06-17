これからの予定【経済指標】
【スウェーデン】
政策金利（6月） 16:30
予想 1.75％ 前回 1.75％（政策金利）
【南アフリカ】
消費者物価指数（5月） 17:00
予想 0.8％ 前回 1.1％（前月比）
予想 4.6％ 前回 4.0％（前年比）
【ユーロ圏】
消費者物価指数（HICP・確報値）（5月） 18:00
予想 3.2％ 前回 3.2％（前年比）
予想 2.5％ 前回 2.5％（コア・前年比）
【ブラジル】
小売売上高（4月） 20:00
予想 2.8％ 前回 2.6％（前年比）
中銀政策金利（6月） 18日06:30
予想 14.25％ 前回 14.5％（ブラジル中銀政策金利）
【米国】
MBA住宅ローン申請指数（06/06 － 06/12） 20:00
予想 N/A 前回 10.8％（前週比）
小売売上高（5月） 21:30
予想 0.6％ 前回 0.5％（前月比）
予想 0.4％ 前回 0.7％（自動車除くコア・前月比）
企業在庫（4月） 23:00
予想 0.5％ 前回 0.9％（前月比）
中古住宅販売成約指数（5月） 23:00
予想 1.9％ 前回 1.4％（前月比）
予想 N/A 前回 3.3％（前年比）
FRB政策金利(FOMC)（6月） 18日3:00
予想 3.75％ 前回 3.75％（上限金利）
予想 3.5％ 前回 3.5％（下限金利）
※予定は変更されることがあります。
政策金利（6月） 16:30
予想 1.75％ 前回 1.75％（政策金利）
【南アフリカ】
消費者物価指数（5月） 17:00
予想 0.8％ 前回 1.1％（前月比）
予想 4.6％ 前回 4.0％（前年比）
【ユーロ圏】
消費者物価指数（HICP・確報値）（5月） 18:00
予想 3.2％ 前回 3.2％（前年比）
予想 2.5％ 前回 2.5％（コア・前年比）
【ブラジル】
小売売上高（4月） 20:00
予想 2.8％ 前回 2.6％（前年比）
中銀政策金利（6月） 18日06:30
予想 14.25％ 前回 14.5％（ブラジル中銀政策金利）
【米国】
MBA住宅ローン申請指数（06/06 － 06/12） 20:00
予想 N/A 前回 10.8％（前週比）
小売売上高（5月） 21:30
予想 0.6％ 前回 0.5％（前月比）
予想 0.4％ 前回 0.7％（自動車除くコア・前月比）
企業在庫（4月） 23:00
予想 0.5％ 前回 0.9％（前月比）
中古住宅販売成約指数（5月） 23:00
予想 1.9％ 前回 1.4％（前月比）
予想 N/A 前回 3.3％（前年比）
FRB政策金利(FOMC)（6月） 18日3:00
予想 3.75％ 前回 3.75％（上限金利）
予想 3.5％ 前回 3.5％（下限金利）
※予定は変更されることがあります。