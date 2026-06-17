ドリームワークス・アニメーションの人気シリーズ最新作『シュレック5（原題）』より、初となる予告編が米公開された。シュレックやドンキー、フィオナが帰ってくる。

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『シュレック』シリーズは、ウィリアム・スタイグによる絵本をもとに、2001年に第1作が公開されたアニメーション映画。おとぎ話の世界を大胆にひっくり返すユーモアと、孤独な怪物シュレック、陽気なおしゃべりロバのドンキー、そしてフィオナ姫の物語で人気を博し、第1作は第74回アカデミー賞で長編アニメーション賞を受賞した。

その後、2004年に『シュレック2』、2007年に『シュレック3』、2010年に『シュレック フォーエバー』が公開。さらに、アントニオ・バンデラスが声を務める長ぐつをはいたネコを主人公とするスピンオフ『長ぐつをはいたネコ』（2011）、『長ぐつをはいたネコと9つの命』（2022）も製作された。

シリーズ本編としては『シュレック フォーエバー』以来、実に17年ぶりの新作となる『シュレック5』では、マイク・マイヤーズがシュレック役、エディ・マーフィがドンキー役、キャメロン・ディアスがフィオナ役で復帰。新キャストとして、ゼンデイヤがシュレックとフィオナの娘フェリシア役を演じるほか、マルチェロ・ヘルナンデスとスカイラー・ギソンドが2人の息子ファーガス＆ファークル役で参加する。

監督は、シリーズに長年携わってきたコンラッド・ヴァーノンとウォルト・ドーン。ヴァーノンは『シュレック2』の監督チームに名を連ね、ジンジャーブレッドマンの声も担当。ドーンも『シュレック2』以降のシリーズに参加し、『シュレック フォーエバー』ではランプルスティルスキン役の声を務めた人物だ。

物語の詳細はまだ明かされていないが、米報道では本作が「スリリングでマジカルな新たなコメディ・アドベンチャー」と説明されている。予告編では、長く愛されてきたシリーズならではの軽快な掛け合いと、久々にスクリーンへ帰ってくるキャラクターたちの姿が確認できる。相変わらずお調子者なドンキーだが、街で騒動に巻き込まれ、一同はなんと投獄されてしまう。

映画『シュレック5（原題）』は2027年6月30日に米国公開予定。日本公開日は未定。劇場公開が決定した暁には、シュレック役の日本語吹替声優としてお馴染みの浜田雅功らの続投についても気になるところだ。