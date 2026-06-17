『SUKIYAKI』新キャスト発表 薬師丸ひろ子＆阿部寛＆戸塚純貴＆八木莉可子ら
岡田准一が主演する映画『SUKIYAKI 上を向いて歩こう』より、薬師丸ひろ子、阿部寛、戸塚純貴、八木莉可子、井之脇海、山田真歩の出演が発表された。
【写真】映画『SUKIYAKI 上を向いて歩こう』レコードジャケット風ビジュアル
高度経済成長期、3人のバイタリティにあふれた日本人が、世界を魅了することになる珠玉の名曲「上を向いて歩こう」を生み出した。“689トリオ”と呼ばれた作曲家・中村八大、作詞家・永六輔、歌手・坂本九。彼らが走り抜けた「青春」「友情」そして「挑戦」。逆境の中、時代を切り開いた男たちが魂を紡いで作り上げた「SUKIYAKI」の誕生秘話を、事実に基づいたフィクションで映画化する。
本作の主人公であり、物語の核となる天才作曲家・中村八大を演じるのは岡田准一。メガホンをとるのは、瀬々敬久。今回解禁されたのは、本作の「689」トリオの裏側にあった、知られざる日々を支え、動かしていく重要人物たち。
坂本九の母・大島いくを演じるのは薬師丸ひろ子。大きな時代のうねりの中で、もがきながらスターの道を歩んでいく息子をいつでも温かく包み込み、彼の天真爛漫な生き方を肯定し続けた母親を演じている。家庭での素朴なやり取りを通じて、のちに日本中を笑顔にする「九ちゃんスマイル」の原点となった無償の愛を、丁寧に表現した。
ジャズの世界にいた中村八大に、歌謡曲という新たな挑戦を突きつける鍋山プロデューサー役には、阿部寛。若きクリエイターたちの才能にいち早く目をつけ、中村八大が第一回レコード大賞を取るきっかけをくれた人物を、持ち前の熱量でエネルギッシュに演じ切った。
そして、永六輔とともに熱意を持って番組づくりに奔走するディレクター毒島ディレクターを演じるのは、戸塚純貴。型破りな表現者たちが集まるテレビ草創期の現場で、共に新しい時代のエンターテインメントを切り拓こうと汗を流した等身大の同志を、人間味豊かに演じる。
さらに、安保闘争に参加する永六輔の前に現れ、彼の心に大きな衝撃を与える女子学生役には、八木莉可子が決定。平和への強い思いを胸にデモ行進へ参加する中、激動の時代を生きる若者の姿を瑞々しく演じている。
また、今回の解禁に合わせ、689トリオを取り囲む実力派キャスト陣の出演も発表。クラシックやジャズから歌謡曲の世界へと飛び込み、激しいプレッシャーと戦う中村八大の唯一の音楽理解者でマネージャー役には、井之脇海。激動の昭和を懸命に生きる人々の一人であり、物語の中で名曲「上を向いて歩こう」をこよなく愛する男の子の母親役に山田真歩の出演も決定した。
映画『SUKIYAKI 上を向いて歩こう』は、12月25日公開。
※薬師丸ひろ子、阿部寛、戸塚純貴、八木莉可子のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■薬師丸ひろ子（大島いく役）
「上を向いて歩こう」は、私自身子供の頃から口ずさんでいた馴染みのある曲です。過去にも共演させていただいている太賀さんとこの作品ご一緒できるということで、 再会がとても楽しみでした。私が演じるいくさんは、働き者で子どもへの愛情が深く その存在に心を打たれました。激動の時代の中で、仕事に心血を注いだ登場人物の生き様が伝わる作品になるのではないかと思います。
■阿部寛（鍋山プロデューサー役）
何本かご一緒している瀬々監督の現場はいつもパワフルで、本当に映画らしい良い雰囲気があります。今回は古い建物での撮影もあり、何十年も前の空気感にすごくワクワクしました。作中に出てくる「上を向いて歩こう」といえば、僕の中でも坂本九さんのあの笑顔や歌う姿が今でもぱっと浮かぶほど、強烈なインパクトが残っています。
今回、今の音楽業界の形や芸能界のベースを築いた、もの凄く偉大で貴重な渡辺晋さんを参考に、役に臨みました。その凄まじい努力とビジネス能力、そして先人の残された功績に深い敬意を示して演じさせていただきました。何度か共演している主演の岡田さんがこの時代をどう演じるか本当に楽しみですし、当時の夢や活気のパワーを皆さんにもぜひ受け取ってほしいです。
■戸塚純貴（毒島ディレクター役）
瀬々監督の現場は、撮影中に瞬間的に思いついた言葉をそのままセリフに反映させていくなど、作品が膨らむワクワク感があり楽しかったです。私が演じたのは、若い世代が上の世代に関係なくどんどんテレビを作っていけた、一番熱く活気あふれる時期のディレクターです。
「上を向いて歩こう」は、誰に教わったわけでもないのに気づけば自然と歌える、不思議と馴染みのある曲でした。シンプルな歌詞の奥には涙がこぼれないように堪えるといった深い意味もあり、とにかく元気になる楽曲だと感じています。僕自身、上京した頃は何もできない自分に悔しい思いをして、涙がこぼれないように上を向いて歩いたような経験があります。
■八木莉可子（女子学生役）
初めての瀬々組でしたが、スタッフの皆さんもとても温かく、一丸となって良いものを作ろうとする本当に熱い現場でした。私は平和への強い思いを持って安保闘争のデモ行進に参加した女子学生を演じました。
【写真】映画『SUKIYAKI 上を向いて歩こう』レコードジャケット風ビジュアル
高度経済成長期、3人のバイタリティにあふれた日本人が、世界を魅了することになる珠玉の名曲「上を向いて歩こう」を生み出した。“689トリオ”と呼ばれた作曲家・中村八大、作詞家・永六輔、歌手・坂本九。彼らが走り抜けた「青春」「友情」そして「挑戦」。逆境の中、時代を切り開いた男たちが魂を紡いで作り上げた「SUKIYAKI」の誕生秘話を、事実に基づいたフィクションで映画化する。
坂本九の母・大島いくを演じるのは薬師丸ひろ子。大きな時代のうねりの中で、もがきながらスターの道を歩んでいく息子をいつでも温かく包み込み、彼の天真爛漫な生き方を肯定し続けた母親を演じている。家庭での素朴なやり取りを通じて、のちに日本中を笑顔にする「九ちゃんスマイル」の原点となった無償の愛を、丁寧に表現した。
ジャズの世界にいた中村八大に、歌謡曲という新たな挑戦を突きつける鍋山プロデューサー役には、阿部寛。若きクリエイターたちの才能にいち早く目をつけ、中村八大が第一回レコード大賞を取るきっかけをくれた人物を、持ち前の熱量でエネルギッシュに演じ切った。
そして、永六輔とともに熱意を持って番組づくりに奔走するディレクター毒島ディレクターを演じるのは、戸塚純貴。型破りな表現者たちが集まるテレビ草創期の現場で、共に新しい時代のエンターテインメントを切り拓こうと汗を流した等身大の同志を、人間味豊かに演じる。
さらに、安保闘争に参加する永六輔の前に現れ、彼の心に大きな衝撃を与える女子学生役には、八木莉可子が決定。平和への強い思いを胸にデモ行進へ参加する中、激動の時代を生きる若者の姿を瑞々しく演じている。
また、今回の解禁に合わせ、689トリオを取り囲む実力派キャスト陣の出演も発表。クラシックやジャズから歌謡曲の世界へと飛び込み、激しいプレッシャーと戦う中村八大の唯一の音楽理解者でマネージャー役には、井之脇海。激動の昭和を懸命に生きる人々の一人であり、物語の中で名曲「上を向いて歩こう」をこよなく愛する男の子の母親役に山田真歩の出演も決定した。
映画『SUKIYAKI 上を向いて歩こう』は、12月25日公開。
※薬師丸ひろ子、阿部寛、戸塚純貴、八木莉可子のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■薬師丸ひろ子（大島いく役）
「上を向いて歩こう」は、私自身子供の頃から口ずさんでいた馴染みのある曲です。過去にも共演させていただいている太賀さんとこの作品ご一緒できるということで、 再会がとても楽しみでした。私が演じるいくさんは、働き者で子どもへの愛情が深く その存在に心を打たれました。激動の時代の中で、仕事に心血を注いだ登場人物の生き様が伝わる作品になるのではないかと思います。
■阿部寛（鍋山プロデューサー役）
何本かご一緒している瀬々監督の現場はいつもパワフルで、本当に映画らしい良い雰囲気があります。今回は古い建物での撮影もあり、何十年も前の空気感にすごくワクワクしました。作中に出てくる「上を向いて歩こう」といえば、僕の中でも坂本九さんのあの笑顔や歌う姿が今でもぱっと浮かぶほど、強烈なインパクトが残っています。
今回、今の音楽業界の形や芸能界のベースを築いた、もの凄く偉大で貴重な渡辺晋さんを参考に、役に臨みました。その凄まじい努力とビジネス能力、そして先人の残された功績に深い敬意を示して演じさせていただきました。何度か共演している主演の岡田さんがこの時代をどう演じるか本当に楽しみですし、当時の夢や活気のパワーを皆さんにもぜひ受け取ってほしいです。
■戸塚純貴（毒島ディレクター役）
瀬々監督の現場は、撮影中に瞬間的に思いついた言葉をそのままセリフに反映させていくなど、作品が膨らむワクワク感があり楽しかったです。私が演じたのは、若い世代が上の世代に関係なくどんどんテレビを作っていけた、一番熱く活気あふれる時期のディレクターです。
「上を向いて歩こう」は、誰に教わったわけでもないのに気づけば自然と歌える、不思議と馴染みのある曲でした。シンプルな歌詞の奥には涙がこぼれないように堪えるといった深い意味もあり、とにかく元気になる楽曲だと感じています。僕自身、上京した頃は何もできない自分に悔しい思いをして、涙がこぼれないように上を向いて歩いたような経験があります。
■八木莉可子（女子学生役）
初めての瀬々組でしたが、スタッフの皆さんもとても温かく、一丸となって良いものを作ろうとする本当に熱い現場でした。私は平和への強い思いを持って安保闘争のデモ行進に参加した女子学生を演じました。