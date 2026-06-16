◆第２回しらさぎＳ・Ｇ３（６月２１日、阪神競馬場・芝１６００メートル）＝６月１６日、栗東トレセン

第２回しらさぎＳ・Ｇ３（２１日、阪神）で実績馬ミニトランザット（牡４歳、栗東・杉山佳明厩舎、父エピファネイア）が重賞初制覇を狙う。昨年の京成杯、チャーチルダウンズＣで３着。夏から４戦でオープン入りを決め、前走のダービー卿ＣＴで再び重賞の舞台に戻ってきた。馬場の悪い内からしぶとく脚を伸ばして、勝ち馬と０秒１差の４着。杉山佳調教師は「先行、内側が不利だったし、直線でソラを使っていました。それでも抜け出すようなところを見せたし、重賞でもやれるかなという内容でした」と手応えを示す。

１１日の１週前追い切りは、栗東・ＣＷコースでシュバルツマサムネ（４歳３勝クラス）としまい重点で併せ馬。直線で並びかけて、鞍上のゴーサインが出ると即座に反応。抜群の瞬発力で２馬身半突き放した。ラスト１ハロンは１１秒１（６ハロン８７秒４）をマーク。トレーナーは「体がふくらんで、１週前も沈むような走りでした」とうなずいた。

ここを使って中京記念・Ｇ３（８月１６日、中京）への転戦を予定。指揮官は「馬も良くなっていますし、格好はつけてもらいたいですね」と期待。夏のマイル王に名乗りを上げる。