篠原涼子、谷原章介、芳根京子らが所属する大手芸能事務所「ジャパン・ミュージックエンターテインメント」が本格的にアイドルシーンに参入することが１６日までに分かった。有限会社ＹＡＲＤと共同でマネジメント会社「ｍｅ ｌｅａｐ」を設立し、第１弾となるアイドルグループ「ＮＥＶＥＲ ＥＮＤ ＲＯＬＬ」がデビューすることが決定した。

グループは「決して終わらないこと」を意味する“ＮＥＶＥＲ ＥＮＤ”と、「物語の最後」を飾る“ＥＮＤ ＲＯＬＬ”を組み合わせて命名。「諦めない、終わらない夢のために前を向き、出会ったすべての人の名前を刻む場所が、未来へと途切れることなく続いていく」ことを意味する。

メンバーは近藤沙瑛子、瀬戸みなみ、河本景、藤咲ゆいね、渡辺莉星、宮尾はる、千葉祐夕、辻野けいと、水島あいりの女性９人。

近藤は、日本武道館での公演も経験し、今年３月に解散した＃ババババンビの元メンバーとしておなじみ。元々アイドルとして活動していた者から、配信者、アイドルを夢見ながらも一歩が踏み出せずにいた者など、それぞれの歩みを持つメンバーが集まった。

７月１５日に東京・渋谷のＳｐｏｔｉｆｙ Ｏ−ＥＡＳＴでデビューライブを行うことも発表された。