アマゾンは、Amazonプライム会員向けの大型セール「プライムデー」を7月10日～13日に開催する。今年は昨年を上回る300万点以上の商品が特別価格となる。本セールに先立ち、7月7日からは先行セールも開始する。

アマゾンジャパン バイスプレジデント プライム・マーケティング事業統括本部長 鈴木浩司氏とHANA

日用品からデバイスまで300万点以上がセール対象に

今年のプライムデーでは、アップルの「iPhone Air」がセールに初登場するほか、スリムになった「Fire TV Stick HD」、カラーディスプレイを搭載した「Kindle Colorsoft」などのAmazonデバイスが対象となる。全4種類、合計5000個限定の「Beauty Collection Box」や、水やそうめんなどの日用品、家電製品など幅広いカテゴリーの商品を特別価格で販売する。

期間中は、合計1万円以上の購入などを条件に最大1万ポイントを還元する「ポイントアップキャンペーン」を実施する。dポイントとAmazonアカウントを連携して買い物をすると、購入額の10％分のdポイントが還元されるキャンペーンなども用意する。

「節約志向」に応えるセール、新幹線輸送で当日配送エリアも拡大

今回のセール開催にあたり、アマゾンジャパンでは消費者の買い物に関する意識調査を実施した。同調査によると、約7割が何らかの節約を意識しており、日用品や食品についてお得にまとめ買いしたいというニーズが高まっていることが分かったという。夏の買い物における平均予算は8万2110円だった。

アマゾンジャパン バイスプレジデント プライム・マーケティング事業統括本部長の鈴木浩司氏は、「本当に必要なものを見極めながら慎重にお買い物をされる予定だということが理解できる」と語る。日用品のまとめ買い傾向について、できるだけお得に購入したいというニーズが高い状況を反映しているとし、日常の必需品を安く提供する意義を説明した。

アマゾンジャパン バイスプレジデント プライム・マーケティング事業統括本部長 鈴木浩司氏

配送面では、新たに新幹線のネットワークを活用した商品輸送を開始。これにより、青森、函館、金沢の各エリアで当日配送が可能となった。

ガールズグループ「HANA」とのコラボ企画も

今年のプライムデーを盛り上げる企画として、7人組ガールズグループ「HANA」とのコラボレーションを実施する。特設ページを通じてメンバーが選んだ注目商品が紹介されるほか、出演するテレビCM「ワクワク広がる」編を放映する。

7月2日～5日には、東京の六本木ヒルズ大屋根プラザにて体験型イベント「Amazon プライムデー ステージ」を開催する。HANAの直筆サインや注目商品が展示されるほか、Amazonオリジナルグッズやギフトカードなどが当たる抽選会などが実施される。

トークパートでは、HANAのメンバーたちが日頃からAmazonを利用している様子を語った。MOMOKAは「週に3～4回は荷物が届く」と頻繁に利用していることを明かした。特に、急に必要なものや重いものを購入する際に重宝しているといい、「お水や洗剤なども重いので買ったりします」と語った。

一方、KOHARUは「私は定期おトク便で買っているものがあるんです」と話し、お水を定期購入していることを明かした。

MOMOKA

KOHARU

ビンゴクイズでは、HANAのメンバーがAmazonのサービスに関するクイズに挑戦した。メンバーらは見事クイズに正解し、ビンゴを達成。HANAが選んだ注目商品がプレゼントされた。

注目商品として、JISOOは「衣類スチーマーと移動式スマートモニター」を挙げ、「洋服が汚れたり、シワがついたりするのがすごく苦手で、これがあれば綺麗に保てる」と理由を説明。NAOKOは「LED小型プロジェクターとロボット掃除機」を挙げ、「お休みの日に家にいる時に、プロジェクターで映画を観たり、おうち時間を特別なものにしようと思いました」と語った。

JISOO

NAOKO

CHIKAは「ロボット掃除機と55V型4K液晶テレビ」を挙げ、「掃除がすごく苦手なんですけど、唯一気合が入る時間が深夜なんですよ。これ（ロボット掃除機）をお願いしますって」と、苦手な掃除をロボット掃除機に任せたいという願望を語った。

CHIKA

YURIは「ボール型LEDライトとスマートフォン」を挙げ、「間接照明だけで過ごすことが多くて、暗いお部屋が好きなので」と、照明へのこだわりを明かした。MAHINAは「ホットプレートと美顔器」を挙げ、「お家でたこ焼きパーティーとかやりたいなって思っております」と語った。

YURI

MAHINA