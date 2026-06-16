SPYAIRが、新曲「Awake」を7月3日に配信リリースすることを発表し、あわせてアートワークを公開した。

「Awake」は、7月2日よりMBS／TBS系全国28局ネット“スーパーアニメイズムTURBO”枠で放送開始となるアニメ『追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する』第1期オープニング主題歌だ。本日、SHOCHIKU animeチャンネルでは本楽曲を使用したアニメメインPV第2弾が公開となった。

『追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する』は、講談社『ヤングマガジン』で連載中の、累計発行部数300万部を突破した作品で、GoHands制作によるTVアニメ化が決定しており、放送開始前から注目を集めているという。

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◾️SPYAIR コメント

「Awake」は、“目を覚ます”という意味だけではなく、

迷いや痛みごと抱えたまま、それでも前に進もうとする気持ちを込めた曲です。

止まっていた感情が動き出す瞬間みたいなものを、疾走感のあるサウンドに乗せました。

この曲が、新しい一歩を踏み出すきっかけになれば嬉しいです。

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そして、発売と同時にソールドアウトとなった、SPYAIR恒例の単独野外ライブ＜JUST LIKE THIS＞史上初の海外公演となる韓国公演の追加チケット販売が本日20時より開始される。なお、日本公演も本日23時59分までオフィシャル先行予約受付中なので、ぜひチェックしていただきたい。

◾️「Awake」

2026年7月3日 リリース

配信：https://SPYAIR.lnk.to/eXeOP1

※アニメ『追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する』OP主題歌

◾️＜JUST LIKE THIS 2026＞ 2026年9月5日（土） 韓国・KINTEX 第2展示場 後面広場

開演18:00

追加席販売日時：6/16（火）20:00〜

YES24チケット：https://to.livet.one/SPYAIR2026 2026年9月26日（土）山梨県・河口湖ステラシアター

開場16:00／開演17:00

オフィシャル先行 ※6/16（火）23:59まで

https://l-tike.com/st1/spyair-jlt2026-sns/

◾️＜SPYAIR LIVE 2026 in TAIPEI＞

日程：2026年6月27日（土）・6月28日（日）

会場：台北・Legacy TERA（台湾）

https://atc-twn.kktix.cc/events/08d3b9d2

◾️アニメ『追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する』

2026年7月2日から毎週木曜 深夜0:26〜全国同時放送開始

＜MBS/TBS系28局”スーパーアニメイズムTURBO”枠にて連続2クール＞ ©猫子・武六甲理衣・じゃいあん・講談社／「追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する」製作委員会 公式HP：https://sh-anime.shochiku.co.jp/jukishi-anime/