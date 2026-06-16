『時すでにおスシ!?』ロスのあなたへ 永作博美＆松山ケンイチら集結！ 豪華オフショットに反響「是非続編を」
毎週火曜の楽しみだったドラマ『時すでにおスシ!?』（TBS系）。先週最終回を迎え、「今日は放送がない！」とロスに陥っている視聴者も多いはず。そんなあなたに、最終回後に公式Instagramに投稿された、見るだけで胸がいっぱいになるオフショットを紹介したい。
【写真】みなとと大江戸の優しい笑顔 鉄棒シーンオフショットほか
本作は、永作演じる子育てを終えた主人公・待山みなとが、50歳で久しぶりに訪れた“自分の時間”に戸惑いながらも、第二の人生を歩み始める完全オリジナルの人生応援ドラマ。みなとが通う鮨アカデミーの講師・大江戸海弥を松山ケンイチが演じ、個性豊かなクラスメイトを佐野史郎、ファーストサマーウイカ、山時聡真、みなとのひとり息子・渚を中沢元紀が演じる。
■みなとと大江戸、鉄棒シーンの優しい笑顔
第1話で二人の関係が温かく動き出した、象徴的な鉄棒シーン。最終回でも再び描かれた鉄棒シーンのオフショットには、カメラ目線でほほ笑むみなとと大江戸の姿が収められている。
この場所で生まれた名セリフ「自分のために始めたことが、誰かのためにつながることがあるかもしれない」が胸に残っている人も多いはず。
二人の姿にコメント欄には「素敵な大人の関係でした」「二人とも優しい笑顔」などのコメントが寄せられた。
■よこた鮨アカデミー卒業式の豪華記念写真
『ラヴィット！』（TBS系）とのコラボ出演を果たした見取り図・リリーも加わり、卒業式の記念ショットも公開された。みなと（永作）と大江戸（松山）をはじめ、キャリアチェンジを目指して鮨アカデミーに通う野心家・柿木胡桃（ファーストサマー）、口下手ながら寿司への情熱は誰よりも熱い森蒼斗（山時）、趣味として通う謎の老紳士・立石船男（佐野）、そしてフランス人留学生のセザール（Jua）まで勢ぞろい。
それぞれが晴れやかな笑みを浮かべ、見ているだけで胸が高鳴る一枚に、ファンからも歓喜の声が寄せられた。
■渚の成長に涙した人へ…新幹線オフショット
みなとと渚の親子の絆に涙した視聴者は多いはず。最終回で夢へ一歩踏み出した渚の姿に、思わずもらい泣きした人も少なくない。
そんな渚の新幹線オフショットが公開に。「こんな素敵な息子さん羨ましいです！」「元紀くん、ほんとに制服が似合っててかっこいいです！」といった愛あるコメントが続々と寄せられたほか、「国民の息子渚くん」なんて声も。
さらに、中沢演じる成長した渚と、14年前に事故で亡くなった父・待山航を演じたジャルジャル・後藤淳平、そしてみなと役の永作が並ぶ“幻の親子3ショット”も公開。「新幹線での渚君の凛とした姿、お父さんもきっと見てくれていますね」「素敵な家族写真 本当の親子みたいに笑顔が似てますね」といった声が寄せられた。
■「スーパーふくとく三銃士！」の3ショット
みなとが働く「スーパーふくとく」からは、音楽の夢を追うアルバイトの崎田愛華（杏花）、ベテランの鮮魚担当・沼田大（平井まさあき／男性ブランコ）と並んだ“スーパーふくとく三銃士”ショットが投稿。ドラマの癒しパートとも言えるふくとくメンバーの空気感そのままに、明るく楽しい一枚となっている。
■ラストシーンの余韻を閉じ込めた、大江戸×渚の2ショット
鮨アカデミー卒業を控えて握った“渾身の一貫”シーンや、卒業後のみなとたち、車掌になった渚の姿を写したオフショットとともに、最終回のラストシーンからは、のぼりを一緒に掲げる大江戸とみなとの2ショットが公開された。
コメント欄には、「最高なドラマをありがとうございました」「穏やかな気持ちで毎週見ることができて、笑いあり涙ありの優しいドラマですごく素敵でした」「今期1番大好きなドラマでした。またいつか続編してほしいです」「是非続編を」「それぞれの人生に、まだまだドラマが生まれる予感のするとてもステキな最終回をありがとうございます。続編、楽しみに待ってます」と、作品が視聴者に与えた温かな余韻の大きさを物語るように、感謝の言葉と続編を望む声があふれていた。
引用：ドラマ『時すでにおスシ!?』公式Instagram（＠tokisushi＿tbs）
【写真】みなとと大江戸の優しい笑顔 鉄棒シーンオフショットほか
本作は、永作演じる子育てを終えた主人公・待山みなとが、50歳で久しぶりに訪れた“自分の時間”に戸惑いながらも、第二の人生を歩み始める完全オリジナルの人生応援ドラマ。みなとが通う鮨アカデミーの講師・大江戸海弥を松山ケンイチが演じ、個性豊かなクラスメイトを佐野史郎、ファーストサマーウイカ、山時聡真、みなとのひとり息子・渚を中沢元紀が演じる。
第1話で二人の関係が温かく動き出した、象徴的な鉄棒シーン。最終回でも再び描かれた鉄棒シーンのオフショットには、カメラ目線でほほ笑むみなとと大江戸の姿が収められている。
この場所で生まれた名セリフ「自分のために始めたことが、誰かのためにつながることがあるかもしれない」が胸に残っている人も多いはず。
二人の姿にコメント欄には「素敵な大人の関係でした」「二人とも優しい笑顔」などのコメントが寄せられた。
■よこた鮨アカデミー卒業式の豪華記念写真
『ラヴィット！』（TBS系）とのコラボ出演を果たした見取り図・リリーも加わり、卒業式の記念ショットも公開された。みなと（永作）と大江戸（松山）をはじめ、キャリアチェンジを目指して鮨アカデミーに通う野心家・柿木胡桃（ファーストサマー）、口下手ながら寿司への情熱は誰よりも熱い森蒼斗（山時）、趣味として通う謎の老紳士・立石船男（佐野）、そしてフランス人留学生のセザール（Jua）まで勢ぞろい。
それぞれが晴れやかな笑みを浮かべ、見ているだけで胸が高鳴る一枚に、ファンからも歓喜の声が寄せられた。
■渚の成長に涙した人へ…新幹線オフショット
みなとと渚の親子の絆に涙した視聴者は多いはず。最終回で夢へ一歩踏み出した渚の姿に、思わずもらい泣きした人も少なくない。
そんな渚の新幹線オフショットが公開に。「こんな素敵な息子さん羨ましいです！」「元紀くん、ほんとに制服が似合っててかっこいいです！」といった愛あるコメントが続々と寄せられたほか、「国民の息子渚くん」なんて声も。
さらに、中沢演じる成長した渚と、14年前に事故で亡くなった父・待山航を演じたジャルジャル・後藤淳平、そしてみなと役の永作が並ぶ“幻の親子3ショット”も公開。「新幹線での渚君の凛とした姿、お父さんもきっと見てくれていますね」「素敵な家族写真 本当の親子みたいに笑顔が似てますね」といった声が寄せられた。
■「スーパーふくとく三銃士！」の3ショット
みなとが働く「スーパーふくとく」からは、音楽の夢を追うアルバイトの崎田愛華（杏花）、ベテランの鮮魚担当・沼田大（平井まさあき／男性ブランコ）と並んだ“スーパーふくとく三銃士”ショットが投稿。ドラマの癒しパートとも言えるふくとくメンバーの空気感そのままに、明るく楽しい一枚となっている。
■ラストシーンの余韻を閉じ込めた、大江戸×渚の2ショット
鮨アカデミー卒業を控えて握った“渾身の一貫”シーンや、卒業後のみなとたち、車掌になった渚の姿を写したオフショットとともに、最終回のラストシーンからは、のぼりを一緒に掲げる大江戸とみなとの2ショットが公開された。
コメント欄には、「最高なドラマをありがとうございました」「穏やかな気持ちで毎週見ることができて、笑いあり涙ありの優しいドラマですごく素敵でした」「今期1番大好きなドラマでした。またいつか続編してほしいです」「是非続編を」「それぞれの人生に、まだまだドラマが生まれる予感のするとてもステキな最終回をありがとうございます。続編、楽しみに待ってます」と、作品が視聴者に与えた温かな余韻の大きさを物語るように、感謝の言葉と続編を望む声があふれていた。
引用：ドラマ『時すでにおスシ!?』公式Instagram（＠tokisushi＿tbs）