『アベンジャーズ』ワンダ役エリザベス・オルセンが第1子妊娠 夫はインディーズバンドのメンバー
マーベル映画『アベンジャーズ』シリーズのスカーレット・ウィッチ／ワンダ・マキシモフ役で知られるエリザベス・オルセンが、第1子を妊娠した。米Peopleが報じた。
【写真】エリザベスが投稿したレアな夫婦2ショット
同誌によると、今週ロサンゼルスですっかり大きくなったお腹に手を添えるエリザベスの姿が写真に撮られたという。オールタイム・レストランでランチをとった彼女は、オーバーサイズの白シャツに、ゆったりとしたパンツを合わせ、ふっくらとしたお腹をチラ見せ。アイボリーのキャップを被り、黒いニットを肩に掛けたリラックスした装いだったという。
エリザベスの夫ロビー・アーネットは、ロサンゼルスを拠点とするインディーズバンド、マイロ・グリーンのメンバー。バンドとして映画『Fun Size（原題）』（2013）や『18歳の“やっちまえ”リスト』（2020）、ドラマ『サンタクラリータ・ダイエット』や『スーパーナチュラルに』に楽曲を提供しているほか、2022年にはエリザベスと共に児童書シリーズ『Hattie Harmony： Worry Detective（原題）』を発売している。
『フルハウス』でブレイクしたオルセン姉妹、メアリー＝ケイトとアシュレイを姉に持つエリザベスは、プライベートをあまり公にしないことで知られる。ロビーとは2017年3月に初めて2ショットを目撃され、2019年に婚約の噂が浮上。2021年にエリザベスがVarietyのインタビューで彼を「夫」と呼び、極秘結婚が明らかになった。当時の報道によれば、2人は2020年に結婚したとみられている。
【写真】エリザベスが投稿したレアな夫婦2ショット
同誌によると、今週ロサンゼルスですっかり大きくなったお腹に手を添えるエリザベスの姿が写真に撮られたという。オールタイム・レストランでランチをとった彼女は、オーバーサイズの白シャツに、ゆったりとしたパンツを合わせ、ふっくらとしたお腹をチラ見せ。アイボリーのキャップを被り、黒いニットを肩に掛けたリラックスした装いだったという。
『フルハウス』でブレイクしたオルセン姉妹、メアリー＝ケイトとアシュレイを姉に持つエリザベスは、プライベートをあまり公にしないことで知られる。ロビーとは2017年3月に初めて2ショットを目撃され、2019年に婚約の噂が浮上。2021年にエリザベスがVarietyのインタビューで彼を「夫」と呼び、極秘結婚が明らかになった。当時の報道によれば、2人は2020年に結婚したとみられている。