「かっこよすぎてびっくり！」中島健人、“男っぽすぎる”雑誌表紙に反響「 腕ヤバいね」「熱上がりそう」
元Sexy Zoneの中島健人さんは6月15日、自身のInstagramを更新。ファッション誌『L’OFFICIEL JAPAN』（朝日新聞出版）最新号で表紙を飾ったことを報告し、カバーショットを公開しました。
【写真】中島健人、雑誌表紙を飾る
コメントでは、「かっこよすぎてびっくり！予約しまーす」「めっちゃかっこいい」「絵画のような美しさ」「気品があって、美しい」「男らしくてカッコいいーーー 腕ヤバいね」「ワイルドセクシーって感じ！素敵です」「かっこよすぎて熱上がりそう」「男っぽすぎる！！かっこいいダンディー」などの声が寄せられています。ファンを魅了する中島さんの表紙ショットとなりました。
(文:五六七 八千代)
【写真】中島健人、雑誌表紙を飾る
雑誌表紙に登場中島さんは「L’OFFICIEL JAPAN 最新号。6月26日発売。BVLGARIとともに表現できた特別な時間に感謝しています」とつづり、表紙カットを公開。黒いジャケットに、さりげなく合わせた上質なアクセサリーが、洗練されたコーディネートを完成させています。さらに、中島さんの端正な顔立ちがつくり出す、力強いまなざしとクールな表情が印象的です。26日に発売予定の最新号への期待が高まります。
11日には新曲の配信がスタートソロアーティストとしても精力的に活動している中島さん。11日には「このあと0時に配信。新曲の感想教えてね」「今回ね映画の・主題歌・劇中歌の3曲すべて作詞作曲させていただきました。おたのしみに」とつづり、新曲の配信スタートを告知しました。あわせてジャケット写真も公開。かわいらしい雰囲気のビジュアルを披露しています。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)