犬が飼い主に『執着しすぎる』と起こること

1.無駄吠えが多い

飼い主の外出を嫌がる、留守中に近所迷惑になるほど吠えていたら、その犬は飼い主への執着が強すぎる可能性があります。

犬は群れで暮らす習性があるので仲間と離れるのを嫌います。ですが人間社会で生きていくには飼い主の帰りを落ち着いて待てなくてはいけません。

また他の人や犬が近づくと警戒して吠えるというのも、飼い主以外の人や犬に慣れていないことから見られる行動です。

2.物をかじる・壊す

帰宅したら愛犬が家具や日用品をボロボロにしていたなんてことはありませんか？体力のある犬種や好奇心旺盛な子犬ならば退屈しのぎにイタズラすることもあります。

しかし犬は寂しさから破壊行動をとることもあります。飼い主の姿が少し見えなくなったら騒ぎ、近くにあるものをかじるようであれば分離不安症という病気かもしれません。

3.自傷行為

犬は自分の体や尻尾の毛をむしる、皮膚がただれるまで足を舐めたり噛んだりして自傷行為をすることがあります。これも分離不安症の症状です。

元々寂しがり屋で人懐っこい犬種は分離不安症になりやすいです。犬の健康のためにもやめさせるべきです。

4.飼い主のストーカーをする

寂しがり屋で甘えん坊な犬は、飼い主が家の中で移動するたびについてきます。何か言いたいことがあるときにも犬はついてきます。

しかし特に何もないのについてきて、離れようとしない場合は飼い主に執着しすぎています。

犬を自立させるための対処法

飼い主から離れる時間をつくる

愛犬が室内フリーで過ごしていて飼い主のストーカーをしてくるようであれば、犬用ベッドやケージを置いて犬の居場所を作りましょう。

物理的に犬と距離をとり、少しずつ飼い主から離れる時間をつくります。中に愛犬のニオイがついたタオルやぬいぐるみ、飼い主のニオイのついた衣類などを入れると安心します。

広い家の中でも自分の居場所があると犬は精神的に落ち着き、無駄吠えが減ることもあります。犬が飼い主から離れることに慣れてきたら、短時間の留守番の練習をさせましょう。

短時間の留守番に慣れさせる

家に常に家族の誰かがいて１人になったことがないという犬であれば、１人になるのを怖がるのは当然です。

まずはゴミ出しのようなほんの数分の留守番をさせます。犬が吠えて寂しがっても振り返らず、数分経ってから戻ってください。

数分だけでも我慢できたら褒め、５分・10分・20分と徐々に留守番の時間を延ばしていきます。『飼い主は必ず帰ってくる』と犬に学習させます。

保護犬で置き去りにされた、元の飼い主と死別したなどの経験がある犬は分離不安症になりやすいです。プロの力も借りながら留守番に慣らしていってください。

知らない場所・人・犬に慣れさせる

飼い主に執着している犬は、自分が暮らしている家とその周辺しか知りません。そのため他の人や犬、知らない場所に対して警戒心を抱きやすいです。

子犬のうちからなるべく色んな人に会い、色んな景色を見て音を聞くと犬は社会性が身に着くとされています。

知らない場所に行くと緊張して歩かない犬もいますが、他の人や犬が歩いている様子を眺めるだけでも犬には良い経験になります。犬のペースに合わせて色んな景色に慣らしてください。

まとめ

飼い主に執着している犬は多いですが、飼い主の方が犬に執着しているという場合も多いのではないでしょうか？

愛犬が『行かないで』『抱っこして』『おやつちょうだい』と要求してきたらかわいいですが、全て応えていたら当然自立できません。

犬も飼い主も互いに執着しすぎない、程よく自立した関係を築いていきたいですね。