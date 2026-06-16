サッカー北中米Ｗ杯を現地で取材している女優・影山優佳が、ユニホーム姿を披露した。

試合をライブ配信している「ＤＡＺＮ」の現地レポーターを務める影山は、１６日までに自身のインスタグラムを更新し「大きな大きな意味のある勝ち点１」と題して投稿。森保ジャパンはオランダ戦を２―２で引き分け、現地で観戦した影山は「日本の修正力と諦めない心。語り出したら明日になってしまいそう。なによりも会場の日本サポーターの応援が心の臓まで響いて来て、応援の力を再実感」と興奮冷めやらぬ様子だ。

「全員サッカーです！！！絶対勝つよ！」と気合を入れ「日本代表の３試合全てＤＡＺＮで中継に参加させていただきます！日本の試合はどなたでも無料でご覧になれます！宜（よろ）しくお願いします！」と呼びかけた。

影山といえば、１３日に自身のＸでアウェーのユニホーム姿をアップし「ちなみに私が着用している大人気のアウェイユニフォームのサイズはキッズの１３０です！」（原文ママ）と着用サイズを公表し「ピッタリとした服が走る時にも摩擦なく心地よくて大好き！な方におすすめの着方です」とつづり、ぴちぴちのユニホーム姿が話題を集めた。

この日は別のブルーのユニホームを着用。大きく胸を張ったポーズで喜びを表現した。コメント欄には「かげの目力ハンパないって〜気持ち入りまくり」「うわすごい大一番すごい試合でした」「女神かげちゃん」の声が寄せられている。