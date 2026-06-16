家族4人で東京ディズニーランドへ日帰りで行ったところ、チケット・食事・お土産代が「10万円」超えに…。もはや気軽に行けるレジャーではないのでしょうか？ 節約ポイントも確認

東京ディズニーランドの日帰りレジャーは本当に「10万円超え」になるのか

家族4人（大人2人、小学生2人）が東京ディズニーランドへ日帰りで出かけるケースを想定してみましょう。

東京ディズニーリゾートの1デーパスポートは変動価格制です。2026年6月現在、大人は1人7900円～、小人は4700円～となっており、料金が高い日に利用すると、チケット代だけで3万円を超えることもあります。

食事代も無視できません。昼食と夕食に加え、軽食やドリンクを購入すると、4人で1万5000円～2万円程度になるケースがあります。

さらに、お土産代として家族分のお菓子やグッズを購入すれば1万円～2万円程度かかることも珍しくありません。加えて、駐車場代や高速道路料金、ガソリン代、あるいは電車や新幹線代などの交通費も必要でしょう。

例えば、チケット代約3万円、食事代約2万円、お土産代約2万円、交通費など約3万円とすると、合計は10万円を超える可能性があります。住んでいる地域や利用方法によって差はありますが、「日帰りでも10万円近い出費になった」というケースは十分考えられるでしょう。



家計から見るとディズニー旅行の負担はどれくらい？

総務省統計局の「家計調査（家計収支編）2025年 二人以上世帯」によると、4人世帯の1ヶ月あたりの消費支出は36万2923円です。また、旅行やテーマパーク利用などを含む教養娯楽費は月3万6710円となっています。

仮に東京ディズニーランドの日帰り費用が10万円だった場合、4人世帯の1ヶ月の消費支出の約28％に相当します。また、教養娯楽費の約2.7ヶ月分にもなります。

この数字を見ると、多くの家庭にとってディズニーランドへの家族旅行は、毎月気軽に楽しむレジャーというより、事前に予算を確保して計画的に楽しむ特別なイベントといえそうです。

特に近年は食品や光熱費などの生活費も上昇しているため、レジャーに使えるお金が限られている家庭も少なくありません。そのため、「以前より気軽に行きにくくなった」と感じる人が増えていると考えられます。



家族4人で行く場合に実践したい節約ポイント

出費を抑える方法として、まず挙げられるのはチケット料金が比較的安い日を選ぶことです。変動価格制のため、混雑しやすい休日や大型連休を避けるだけでも数千円程度の差が生じることがあります。

食事代の節約も有効です。朝食を自宅で済ませてから出発したり、水筒を持参したりすることで、園内での飲食費を抑えられます。

また、お土産代は事前に予算を決めておくと使い過ぎを防ぎやすくなります。「家族全体で1万円まで」などのルールを設ければ、想定外の出費を抑えられるでしょう。

東京ディズニーランドには、アトラクション以外にもパレードやショー、写真撮影など、お金をかけずに楽しめる要素が数多くあります。何にお金を使うかを事前に決めておくことが、満足度と節約を両立するポイントといえます。



まとめ

東京ディズニーランドの日帰り旅行は、家族4人の場合、チケット代や食事代、お土産代、交通費を合わせると10万円を超える可能性があります。

総務省統計局の家計調査と比較しても、その金額は一般的な4人世帯の教養娯楽費を大きく上回る水準です。そのため、以前より家計への負担が大きくなっていると感じる家庭もあるでしょう。

ただし、利用日や園内での過ごし方を工夫すれば、出費を抑えることは十分可能です。事前に予算を決めたうえで計画的に楽しむことで、家計への負担を抑えながら家族の思い出づくりを楽しめるでしょう。



出典

e-Stat政府統計の総合窓口 総務省統計局 家計調査 家計収支編 二人以上の世帯 詳細結果表 2025年 ＜用途分類＞1世帯当たり1か月間の収入と支出 表番号 3-1 世帯人員別

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー