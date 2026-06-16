マーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）でスティーブ・ロジャース／キャプテン・アメリカを演じたクリス・エヴァンスが、『アベンジャーズ／シークレット・ウォーズ（原題）』に出演することを認めたようだ。ファンに向けたビデオメッセージの中で、思わぬ発言が飛び出した。

話題の映像は、Instagramユーザーの公開したもの。結婚20周年を迎えたファンのJessicaさんに向け、夫のEdwardさんがエヴァンスのビデオメッセージを贈ったものとみられる。エヴァンスは祝福の言葉を伝えたのち、「彼はちょっと業界の話をしてほしいみたいですね。つまり、アベンジャーズの秘密が欲しいってことかな」と切り出した。

「秘密は言えません。言えないんです」としながらも、エヴァンスはこう続けている。

「何なら言えるかな。次の作品の仕事を数ヶ月後に始めます。だから、僕は次の作品に出ます。そこまでは言えます。どれくらい出るのかは言えませんが、出演します。ほんの少しの情報ですけど、僕に言えるのはここまでです。マーベルは厳しすぎますからね。」

ここでいう「次の作品」が何を指すのかがポイントだ。エヴァンスはすでに『アベンジャーズ／ドゥームズデイ（原題）』でスティーブ・ロジャースとして復帰することが判明している。一方、映像内で本人が「数ヶ月後に仕事を始める」と語っていることから、海外メディアやファンの間では、これは『ドゥームズデイ』ではなく、その次に控える『シークレット・ウォーズ』を指すものと受け止められている。

もっとも、エヴァンスは動画内で「スティーブ・ロジャース」と役名までは口にしていない。2024年の『デッドプール＆ウルヴァリン』では、MCU以前に演じたジョニー・ストーム／ヒューマン・トーチ役でサプライズ登場したこともあり、マルチバース展開の中ではあらゆる可能性が残されている。ただし『ドゥームズデイ』でのスティーブ復帰が公式に示されている以上、今回の発言は『シークレット・ウォーズ』へのスティーブ続投を示唆するものとして大きな注目を集めている。

『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』は2026年12月18日日米公開予定。『アベンジャーズ／シークレット・ウォーズ』は2027年12月17日米国公開予定。監督はいずれも『アベンジャーズ／インフィニティ・ウォー』（2018）『アベンジャーズ／エンドゲーム』（2019）のルッソ兄弟が務める。