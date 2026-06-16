“奇跡の40代”皆藤愛子、日本代表ユニフォーム姿がかわいいと反響
フリーアナウンサーの皆藤愛子が15日にInstagramを更新。日本代表ユニフォーム姿を披露すると、ファンから称賛が相次いだ。
【写真】“奇跡の40代”皆藤愛子、かわいすぎるフォトギャラリー！
皆藤が「今日のゴゴスマではW杯の話題をお伝えしました 寝不足の人ー？？」と投稿したのは、月曜日アシスタントMCとして出演中の情報番組『ゴゴスマ -GO GO!Smile!-』（CBC）のオフショット。写真には、日本代表ユニフォームを着て弾ける笑顔を見せる様子が収められている。
彼女のオフショットに、ファンからは「サムライブルーも似合ってかわい〜い」「代表のユニホームもチャーミング！」「ユニフォーム似合い過ぎる」などの声が集まっている。
■皆藤愛子（かいとう あいこ）
1984年1月25日生まれ、千葉県出身。早稲田大学第一文学部卒業。2005年からフジテレビ『めざましテレビ』のお天気キャスターを務めた他、『めざましどようび』『めざましテレビ アクア』のメインキャスターを歴任。現在はフリーアナウンサーとして活躍している。
引用：「皆藤愛子」Instagram（@aiko_kaito_official）
【写真】“奇跡の40代”皆藤愛子、かわいすぎるフォトギャラリー！
皆藤が「今日のゴゴスマではW杯の話題をお伝えしました 寝不足の人ー？？」と投稿したのは、月曜日アシスタントMCとして出演中の情報番組『ゴゴスマ -GO GO!Smile!-』（CBC）のオフショット。写真には、日本代表ユニフォームを着て弾ける笑顔を見せる様子が収められている。
■皆藤愛子（かいとう あいこ）
1984年1月25日生まれ、千葉県出身。早稲田大学第一文学部卒業。2005年からフジテレビ『めざましテレビ』のお天気キャスターを務めた他、『めざましどようび』『めざましテレビ アクア』のメインキャスターを歴任。現在はフリーアナウンサーとして活躍している。
引用：「皆藤愛子」Instagram（@aiko_kaito_official）