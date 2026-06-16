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　NHK総合で15日に放送された「FIFAワールドカップ2026　1次リーグ・F組　日本対オランダ」（前4・00）の世帯視聴率が27・1％（関東地区、ビデオリサーチ調べ）だったことが16日、分かった。個人視聴率は14・8％だった。

　毎分最高視聴率は世帯、個人ともにいずれも試合終了直前の午前6時54分、55分で、世帯は34.9％、個人は19.7％だった。

　日本は過去3戦未勝利の難敵オランダと2−2で引き分け、大きな勝ち点1を挙げた。先制を許した直後の後半12分、MF中村敬斗（25＝Sランス）が日本勢大会1号となる同点弾を右足で決めた。19分に勝ち越されるも、終了間際の43分、右CKから最後はMF鎌田大地（29＝クリスタルパレス）が触り、土壇場で同点に追いついた。

　また元日本代表MFの本田圭佑（40）の解説もネットなどで大きな話題となった。

　W杯の過去最高は、日韓共催だった2002年大会1次リーグ第2戦ロシア戦の66・1％。前回の2022年カタール大会は、1次リーグ第2戦コスタリカ戦の世帯視聴率42・9％が最高だった。

【2022年大会　日本戦　世帯視聴率】

日本×ドイツ　11月23日　NHK総合　36・8％

日本×コスタリカ　11月27日　テレビ朝日　42・9％

日本×スペイン　12月2日　フジテレビ　28・7％

日本×クロアチア　12月5日　フジテレビ　34・6％

【2018年大会　日本戦　世帯視聴率】

日本×コロンビア　6月19日　NHK総合　48・7%

日本×セネガル　6月24日　日本テレビ　30・9%

日本×ポーランド　6月28日　フジテレビ　44・2%

日本×ベルギー　7月2日　NHK総合　36・4%

【2014年大会　日本戦　世帯視聴率】

日本×コートジボワール　6月15日　NHK総合　46・6%

日本×ギリシャ　6月20日　日本テレビ　33・6%

日本×コロンビア　6月24日　テレビ朝日　37・4%

【2010年大会 日本戦 世帯視聴率】

日本×カメルーン　6月14日　NHK総合　45・2%

日本×オランダ　6月19日　テレビ朝日　43・0%

日本×デンマーク　6月25日　日本テレビ　30・5%

日本×パラグアイ　6月29日　TBS　57・3%

【2006年大会 日本戦 世帯視聴率】

日本×オーストラリア　6月12日　NHK総合　49・0%

日本×クロアチア　6月18日　テレビ朝日　52・7%

日本×ブラジル　6月23日　NHK総合　37・2%

【2002年大会　日本戦　世帯視聴率】

日本×ベルギー　6月4日　NHK総合　58・8%

日本×ロシア　6月9日　フジテレビ　66・1%

日本×チュニジア　6月14日　テレビ朝日　45・5%

日本×トルコ　6月18日　NHK総合　48・5%

【1998年大会　日本戦　世帯視聴率】

日本×アルゼンチン　6月14日　NHK総合　60・5%

日本×クロアチア　6月20日　NHK総合　54・6%

日本×ジャマイカ　6月26日　NHK総合　52・3%

※すべてビデオリサーチ調べ