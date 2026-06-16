NHK総合で15日に放送された「FIFAワールドカップ2026 1次リーグ・F組 日本対オランダ」（前4・00）の世帯視聴率が27・1％（関東地区、ビデオリサーチ調べ）だったことが16日、分かった。個人視聴率は14・8％だった。

毎分最高視聴率は世帯、個人ともにいずれも試合終了直前の午前6時54分、55分で、世帯は34.9％、個人は19.7％だった。

日本は過去3戦未勝利の難敵オランダと2−2で引き分け、大きな勝ち点1を挙げた。先制を許した直後の後半12分、MF中村敬斗（25＝Sランス）が日本勢大会1号となる同点弾を右足で決めた。19分に勝ち越されるも、終了間際の43分、右CKから最後はMF鎌田大地（29＝クリスタルパレス）が触り、土壇場で同点に追いついた。

また元日本代表MFの本田圭佑（40）の解説もネットなどで大きな話題となった。

W杯の過去最高は、日韓共催だった2002年大会1次リーグ第2戦ロシア戦の66・1％。前回の2022年カタール大会は、1次リーグ第2戦コスタリカ戦の世帯視聴率42・9％が最高だった。

【2022年大会 日本戦 世帯視聴率】

日本×ドイツ 11月23日 NHK総合 36・8％

日本×コスタリカ 11月27日 テレビ朝日 42・9％

日本×スペイン 12月2日 フジテレビ 28・7％

日本×クロアチア 12月5日 フジテレビ 34・6％

【2018年大会 日本戦 世帯視聴率】

日本×コロンビア 6月19日 NHK総合 48・7%

日本×セネガル 6月24日 日本テレビ 30・9%

日本×ポーランド 6月28日 フジテレビ 44・2%

日本×ベルギー 7月2日 NHK総合 36・4%

【2014年大会 日本戦 世帯視聴率】

日本×コートジボワール 6月15日 NHK総合 46・6%

日本×ギリシャ 6月20日 日本テレビ 33・6%

日本×コロンビア 6月24日 テレビ朝日 37・4%

【2010年大会 日本戦 世帯視聴率】

日本×カメルーン 6月14日 NHK総合 45・2%

日本×オランダ 6月19日 テレビ朝日 43・0%

日本×デンマーク 6月25日 日本テレビ 30・5%

日本×パラグアイ 6月29日 TBS 57・3%

【2006年大会 日本戦 世帯視聴率】

日本×オーストラリア 6月12日 NHK総合 49・0%

日本×クロアチア 6月18日 テレビ朝日 52・7%

日本×ブラジル 6月23日 NHK総合 37・2%

【2002年大会 日本戦 世帯視聴率】

日本×ベルギー 6月4日 NHK総合 58・8%

日本×ロシア 6月9日 フジテレビ 66・1%

日本×チュニジア 6月14日 テレビ朝日 45・5%

日本×トルコ 6月18日 NHK総合 48・5%

【1998年大会 日本戦 世帯視聴率】

日本×アルゼンチン 6月14日 NHK総合 60・5%

日本×クロアチア 6月20日 NHK総合 54・6%

日本×ジャマイカ 6月26日 NHK総合 52・3%

※すべてビデオリサーチ調べ