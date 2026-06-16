ＪＲＡは１５日、２６年度の顕彰馬にオジュウチョウサン（牡１５）を選定したと発表した。昨年は２票（１５８票中１１７票）足りず届かなかったが、今年は８６・６％の支持を集め、中山グランドＪ５連覇を含む、ＪＧ１・９勝馬が障害馬として２頭目、史上３９頭目の勲章を手にした。

誰もが認めた障害界の絶対王者に、ふさわしい勲章が与えられた。史上最多のＪＧ１・９勝の偉業を誇るオジュウチョウサンは、有効投票数１５７票中１３６票、得票率８６・６％を獲得して、障害馬ではグランドマーチス以来、２頭目の殿堂入りを果たした。馬主の株式会社チョウサン代表・長山尚義氏は「オジュウチョウサンは数々の記録と感動を残し、５度の最優秀障害馬という競馬史に残る偉業を成し遂げました。顕彰馬という大変名誉ある評価をいただけたことを本当にうれしく思います」と喜びの声を寄せた。

型破りな強さで一時代を築いてみせた。デビュー３戦目の３歳秋に障害に転向して、入障４戦目で初勝利を挙げてから徐々に頭角を現した。ステイゴールド産駒らしい激しい闘志、そして優れた心肺機能を武器に、１６年の中山グランドＪから破竹の障害９連勝は王者の走りそのものだった。現役時代の主戦だった石神深元騎手（現美浦・柄崎将厩舎助手）は「グランドマーチス以来で難しいことも分かっていましたが、選ばれなければいけないと思っていたのでうれしいですし、ホッとしています。あまり障害レースを知らない人にも障害を認知させてくれた馬」と、ジャンプ界で果たした功績の大きさをたたえた。

夢と可能性を追う長山オーナーの発想から７歳だった１８年夏に武豊とのコンビで平地に本格挑戦して、同年末にはファン投票３位で有馬記念（９着）に出走したことでも話題を呼んだ。同オーナーは厩舎関係者への感謝はもちろんのこと、「何よりアイドル並みに熱狂的な温かいご声援を送ってくださったファンの皆さまのおかげです。心より感謝申し上げます」と今も思いは尽きない。

１１歳だった２２年の中山大障害（６着）がラストランとなったが、数々の金字塔は色あせない。石神深元騎手は「すごい感動を与えてくれた馬で、本当に人の心を動かす馬でした。落馬ゼロというのも素晴らしいと思います。結果も残してきましたけど、障害レースで人をけがさせなかったというのは、すごいことですから」と偉大さをかみ締める。殿堂入りを果たしたことで、その栄誉はより輝きを増した。（坂本 達洋）

◆オジュウチョウサン 父ステイゴールド、母シャドウシルエット（父シンボリクリスエス）。１１年４月３日生まれの牡１５歳。現役時代は美浦・和田正一郎厩舎に所属。北海道平取町・坂東牧場の生産。通算４０戦２０勝（うち障害３２戦１８勝）で総獲得賞金は９億４１３７万７０００円。ＪＲＡ賞最優秀障害馬は５度受賞（１６〜１８年、２１、２２年）。馬主は（株）チョウサン。