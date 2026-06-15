夏の訪れを告げる北海道神宮例祭「札幌まつり」は、６月１５日もにぎわいを見せています。



中島公園には２０２６年も絶品グルメをはじめ、２８０の露店が集まっています。



平日にもかかわらず人でごった返しています。



１６日まで開催の札幌まつり、中島公園にやってきました。



定番の甚平を着ていたり袴を着ていたりする方もいるんです。

定番といえばチョコバナナが欠かせないですよね。



ただこのご時世だからこそ進化したチョコバナナもできているんです。





どういうものなのか、なんとバナナが冷凍庫の中から出てきました。カチコチになっています。バナナをアツアツのチョコにつけて最後トッピングということなんですね。その名も冷やしチョコバナナ、４００円です。一口いただきます、冷たい。こんなに歯ごたえがあるバナナ久しぶりに食べました。なぜ冷やしチョコバナナを作ろうと思ったんですか？（店の人）「熱中症対策として冷たいチョコバナナを考案しました」２８０の露店がありますから、いろんな名物があります。山形の名物・玉こんにゃくもあります。それからアクセサリーもあって、小さい女の子に大人気、そんな店もあります。

横浜中華街で人気の小籠包も売っているんです。



出来立てを１ついただきます。



ただ注意書きがあります、丸かじり禁止！やけどに注意ってことなんですよ。



肉汁がしたたっています。



ようやく飲みこめましたけど、この肉汁がうまみが詰まっていてアツアツ。



みんなでシェアするのもいいのではないでしょうか。



これはくじになるんですけど、やってみましょうかね、なにが当たるかな？４番！なんでしょう。



（店の人）「数字が小さくなればなるほど小さい風船になってしまうんですけど、こちらのスティックうんちくんです！」



スティックうんちくん！やったー！



大きな鉄板の上には、これすべて鶏皮なんです。



４種類のたれをかけていいですよということなんです。



レモン汁をかけて焼肉のたれもかけちゃいましょう。



カリカリで大人気なんです。



いただきます、カリカリでうまみが凝縮されている。



札幌まつりは２８０の露店がありますから、１６日も本当に多くの人でにぎわいそうです。