『VIVANT』第2シーズンキービジュアル解禁！ 第1シーズン上映会、ファンミ、体験型イベントの開催決定
堺雅人が主演を務める7月26日スタートの日曜劇場『VIVANT』第2シーズン（TBS系／毎週日曜21時）より、キービジュアルが解禁された。
【動画】『VIVANT』続編7月スタート発表記念ムービー「VIVANT NEXT TO YOU」
今作は前作のラストシーン直後から幕を開ける。国際テロ組織・テントをめぐる一連の任務から帰還した矢先、乃木憂助（堺）の目に飛び込んできたのは、祠に置かれた赤い饅頭。それは、別班の緊急招集を告げるサインだった。憂助が父でありテントの指導者でもあったノゴーン・ベキ（役所広司）に銃弾を放った“あの日”、また、薫（二階堂ふみ）、ジャミーンと再会し、二人を力強く抱きしめた“あの日”、その裏で一体何が巻き起こっていたのか…？ その真相が第２シーズンの第1話で明かされる。
キービジュアルには、ドラマの世界観を表す上で欠かせない広い空と砂漠、そしてその砂上にキャラクターたちが悠然と立つ。彼らの視線の先にあるものとは…？
また、本作の世界観を楽しめる3つの特別イベントの開催が決定。
第1弾として、『VIVANT』第2シーズンスタート前日の7月25日に、第1シーズンの興奮をダイジェスト版で一挙にプレイバックする「日曜劇場『VIVANT』第1シーズンスペシャルエディション上映会」を開催。翌日の放送を100％楽しむためのプロローグとなる上映会で、あの謎、あの裏切り、あの感動を大スクリーンで振り返る。第1シーズンを未視聴でも、これを観れば間に合う。さらに、ドラマ出演者やスタッフの制作裏話など、ここでしか聞けない貴重なトークショーも開催する。ゲストは当日までお楽しみ。チケットは6月15日18時から抽選受付を開始。
「日曜劇場『VIVANT』第1シーズンスペシャルエディション上映会」は、東京国際フォーラム ホールAにて7月25日開催。1部が14時、2部が18時30分開演。
また、第2弾として、豪華出演者が集う一夜限りのスペシャルイベント「『VINANT』ファンミーティング」を8月に実施。ステージを彩る面々は後日発表予定。
第3弾として9月より、ドラマで実際に使用されたセットの中でミッションを行う『VIVANT』体験型イベントを開催。東京での開催終了後、大阪でも巡回予定だ。
日曜劇場『VIVANT』第2シーズンは、TBS系にて7月26日より毎週日曜21時放送。
【動画】『VIVANT』続編7月スタート発表記念ムービー「VIVANT NEXT TO YOU」
今作は前作のラストシーン直後から幕を開ける。国際テロ組織・テントをめぐる一連の任務から帰還した矢先、乃木憂助（堺）の目に飛び込んできたのは、祠に置かれた赤い饅頭。それは、別班の緊急招集を告げるサインだった。憂助が父でありテントの指導者でもあったノゴーン・ベキ（役所広司）に銃弾を放った“あの日”、また、薫（二階堂ふみ）、ジャミーンと再会し、二人を力強く抱きしめた“あの日”、その裏で一体何が巻き起こっていたのか…？ その真相が第２シーズンの第1話で明かされる。
また、本作の世界観を楽しめる3つの特別イベントの開催が決定。
第1弾として、『VIVANT』第2シーズンスタート前日の7月25日に、第1シーズンの興奮をダイジェスト版で一挙にプレイバックする「日曜劇場『VIVANT』第1シーズンスペシャルエディション上映会」を開催。翌日の放送を100％楽しむためのプロローグとなる上映会で、あの謎、あの裏切り、あの感動を大スクリーンで振り返る。第1シーズンを未視聴でも、これを観れば間に合う。さらに、ドラマ出演者やスタッフの制作裏話など、ここでしか聞けない貴重なトークショーも開催する。ゲストは当日までお楽しみ。チケットは6月15日18時から抽選受付を開始。
「日曜劇場『VIVANT』第1シーズンスペシャルエディション上映会」は、東京国際フォーラム ホールAにて7月25日開催。1部が14時、2部が18時30分開演。
また、第2弾として、豪華出演者が集う一夜限りのスペシャルイベント「『VINANT』ファンミーティング」を8月に実施。ステージを彩る面々は後日発表予定。
第3弾として9月より、ドラマで実際に使用されたセットの中でミッションを行う『VIVANT』体験型イベントを開催。東京での開催終了後、大阪でも巡回予定だ。
日曜劇場『VIVANT』第2シーズンは、TBS系にて7月26日より毎週日曜21時放送。