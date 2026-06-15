１１日、中国・南アジア博覧会の岩手県ブースに展示された南部鉄瓶。（昆明＝新華社記者／荘北寧）

【新華社昆明6月15日】中国雲南省昆明市で開催されている第10回中国・南アジア博覧会に、岩手県が出展している。海外パビリオンに設けた展示エリアでは、南部鉄器や神楽をモチーフにした製品などが紹介されている。

岩手県と雲南省の交流は、2010年の上海万博をきっかけに始まった。雲南省の特産であるプーアル茶と岩手県の南部鉄器がそろって出展され、南部鉄器の鉄瓶で入れたプーアル茶は味わいが良くなると注目された。交流が深まり、双方は13年11月に友好交流協力協定を締結した。

１１日、取材に応じる岩手県商工労働観光部産業経済交流課の藤原賢悦氏。（昆明＝新華社記者／荘北寧）

岩手県は翌14年から中国・南アジア博覧会や中国昆明輸出入商品交易会などに参加。コロナ感染症流行の際にもオンラインで出展するなど、毎年参加を続けてきた。18年には昆明に雲南事務所を設けた。

雲南事務所の李楠（り・なん）所長によると、今年はブース面積を前年の3倍に拡大し、岩手県一関市に製造拠点を持つ素材メーカー、ウェーブロック・アドバンスト・テクノロジーも初めて参加した。

１１日、日本の伝統文様を紹介する担当者。（昆明＝新華社記者／荘北寧）

同社は高透明フィルムや金属調の加飾フィルムを主力製品とし、華為技術（ファーウェイ）や比亜迪（BYD）など中国の大手企業とも協力実績がある。担当者の吉澤俊治氏は、博覧会を通じ、雲南省や南アジア、東南アジアで企業間取引を拡大したいと語った。

経済交流は農産物にも広がっている。岩手県の企業は以前から雲南産の野生キノコを輸入しており、現在はアミガサタケ栽培の技術協力も進めている。岩手県商工労働観光部産業経済交流課の藤原賢悦氏は「岩手県の優れた製品や産業を雲南省に紹介するとともに、雲南省の製品や産業を日本にも岩手にも紹介したい」と述べた。（記者/荘北寧）

１１日、金属調の加飾フィルムを使った製品を紹介する日本企業の担当者。（昆明＝新華社記者／荘北寧）

１１日、午（うま）年に合わせて制作した木象眼細工のカップを見せる出展スタッフ。（昆明＝新華社記者／荘北寧）