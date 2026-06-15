週明け１５日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前営業日比６４．９６ポイント（１．６１％）高の４０９６．４７ポイントと続伸している。

投資家のセンチメントが上向く流れ。米国とイランの和平合意が材料視されている。ホルムズ海峡の船舶航行も再開される見通しとなり、日本時間１５日の時間外取引でＷＴＩ原油先物は急落。一時８０．００米ドル／バレルと、３月上旬以来の安値水準まで下げる場面がみられた。原油高が経済の下押し圧力になるとの不安も薄らいでいる。また、外国為替市場で対米ドルの人民元高が進行していることや、非鉄や金など金属市況が上昇していることもプラス材料だ。指数は中盤から上げ幅を広げている。一方、中国ではあす１６日、５月の月次経済統計が公表される予定。内容を見極めたいとするスタンスが上値を抑えた。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、ハイテクの上げが目立つ。銅張積層板メーカー世界大手の広東生益科技（６００１８３／ＳＨ）やＬＥＤ部材トップメーカーの三安光電（６００７０３／ＳＨ）、パワー半導体の杭州士蘭微電子（６００４６０／ＳＨ）、薄膜コンデンサー中国最大手の廈門法拉電子（６００５６３／ＳＨ）がそろって１０．０％（ストップ）高、光ファイバー・ケーブル製造の烽火通信科技（６００４９８／ＳＨ）が７．４％高、半導体モジュール生産の嘉興斯達半導体（６０３２９０／ＳＨ）が７．２％高で取引を終えた。ほか、ハイテク・スタートアップ企業向け市場「科創板」では、中国政府系半導体企業の華潤微電子（６８８３９６／ＳＨ）が１３．２％高。主要５０銘柄で構成される「上証科創板５０成分指数（Ｓｔａｒ５０）」は５．１％高と他の主要指数をアウトパフォームした。投資家のリスクオンが強まり、成長株の半導体関連が世界的に買われている。

非鉄・産金株も急伸。江西銅業（６００３６２／ＳＨ）と廈門タングステン業（６００５４９／ＳＨ）がそろって１０．０％（ストップ）高、洛陽モリブデン（６０３９９３／ＳＨ）が９．５％高、紫金鉱業集団（６０１８９９／ＳＨ）が７．６％高、中金黄金（６００４８９／ＳＨ）が５．０％高で引けた。

空運株も高い。春秋航空（６０１０２１／ＳＨ）が６．０％、中国東方航空（６００１１５／ＳＨ）が５．６％、中国国際航空（６０１１１１／ＳＨ）が４．０％、中国南方航空（６０００２９／ＳＨ）が３．６％ずつ上昇した。インフラ建設株、自動車株、不動産株、保険・証券株なども買われている。

半面、石油・石炭株は安い。中曼石油天然気集団（６０３６１９／ＳＨ）が５．６％、中国海洋石油（６００９３８／ＳＨ）が４．６％、中国石油天然気（６０１８５７／ＳＨ）が２．４％、中国中煤能源（６０１８９８／ＳＨ）が８．７％、陝西煤業（６０１２２５／ＳＨ）が６．４％、中国神華能源（６０１０８８／ＳＨ）が６．０％ずつ下落した。軍需産業株、銀行株、食品飲料株、公益株、医薬株も売られている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が３．７３ポイント（１．３９％）高の２７１．１７ポイント、深センＢ株指数が１２．５１ポイント（１．１０％）高の１１４６．２６ポイントで終了した。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）