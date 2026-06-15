目黒蓮「ブルガリ 心斎橋」オープンを祝してメッセージ 山下智久・中島健人・福原遥が新店舗の世界観をいち早く体感
「ブルガリ 心斎橋」が大阪・心斎橋の中心地に6月13日オープン。アンバサダーを務めるSnow Man・目黒蓮が、オープンを祝してメッセージを寄せた。
【写真】「ブルガリ 心斎橋」を訪れた山下智久 魅惑の空間を体験
“メゾンの美学”を体現した新店舗は、ローマの豊かな伝統とモダニティがシームレスに融合した空間。ブルガリが持つ活気に満ちたスピリットを随所に感じられる仕上がりとなっている。
目黒は「ブルガリ 心斎橋オープンおめでとうございます。ローマの伝統とモダンさ、そしてイタリアと日本を繋（つな）ぐ特別な空間が生まれたことを大変嬉しく思います。ブルガリならではの世界観とクラフツマンシップを存分に感じられる素敵なブティックになっているかと思います。僕もブルガリ 心斎橋に行くのを心から楽しみにしています。これから多くの方々に愛される場所となりますように」とコメントを寄せた。
なお、オープンに際し、アンバサダーを務める山下智久、中島健人、福原遥も来場。それぞれ魅惑的な空間を体験する姿とともに、コメントが到着した。
■山下智久コメント
『ブルガリ 心斎橋』のオープンに心よりお祝い申し上げます。ローマの美意識と大阪のエネルギーが見事に融合した、アートを鑑賞しながらメゾンのクラフツマンシップに触れられる特別な空間ですね。共通しているのは、人と街の温かさだと感じました。多くの方にとって、人生を豊かにする心満たされる体験の場となることを願っています。
■中島健人コメント
今日は訪れることを大変楽しみにしていました。『ブルガリ 心斎橋』のオープン、誠におめでとうございます。扉を開けると、ローマと大阪が融合した素晴らしい景色が広がっていました。ジュエリーや時計をアートとともに巡った奥には、甘い時間を宿す『ブルガリ ドルチ』もあります。イタリア式ライフスタイルである『ドルチェ・ヴィータ』の精神が息づくブルガリ 心斎橋で、ぜひ皆さまにも素敵なお時間をお過ごしいただければと思います。
■福原遥コメント
『ブルガリ 心斎橋』のオープン、誠におめでとうございます。扉を開けた瞬間から、ブルガリの歴史や職人さんたちの想いを感じられる特別な世界観が広がっていて感動しました。ドラマの撮影で長く住んだことがある大阪は、私にとってたくさんの幸せな記憶がある街です。この場所から、皆さまにも素敵な想い出が生まれていくことを、心より願っております。
【写真】「ブルガリ 心斎橋」を訪れた山下智久 魅惑の空間を体験
“メゾンの美学”を体現した新店舗は、ローマの豊かな伝統とモダニティがシームレスに融合した空間。ブルガリが持つ活気に満ちたスピリットを随所に感じられる仕上がりとなっている。
目黒は「ブルガリ 心斎橋オープンおめでとうございます。ローマの伝統とモダンさ、そしてイタリアと日本を繋（つな）ぐ特別な空間が生まれたことを大変嬉しく思います。ブルガリならではの世界観とクラフツマンシップを存分に感じられる素敵なブティックになっているかと思います。僕もブルガリ 心斎橋に行くのを心から楽しみにしています。これから多くの方々に愛される場所となりますように」とコメントを寄せた。
■山下智久コメント
『ブルガリ 心斎橋』のオープンに心よりお祝い申し上げます。ローマの美意識と大阪のエネルギーが見事に融合した、アートを鑑賞しながらメゾンのクラフツマンシップに触れられる特別な空間ですね。共通しているのは、人と街の温かさだと感じました。多くの方にとって、人生を豊かにする心満たされる体験の場となることを願っています。
■中島健人コメント
今日は訪れることを大変楽しみにしていました。『ブルガリ 心斎橋』のオープン、誠におめでとうございます。扉を開けると、ローマと大阪が融合した素晴らしい景色が広がっていました。ジュエリーや時計をアートとともに巡った奥には、甘い時間を宿す『ブルガリ ドルチ』もあります。イタリア式ライフスタイルである『ドルチェ・ヴィータ』の精神が息づくブルガリ 心斎橋で、ぜひ皆さまにも素敵なお時間をお過ごしいただければと思います。
■福原遥コメント
『ブルガリ 心斎橋』のオープン、誠におめでとうございます。扉を開けた瞬間から、ブルガリの歴史や職人さんたちの想いを感じられる特別な世界観が広がっていて感動しました。ドラマの撮影で長く住んだことがある大阪は、私にとってたくさんの幸せな記憶がある街です。この場所から、皆さまにも素敵な想い出が生まれていくことを、心より願っております。