『ガンバレ！中村くん！！』第12話 あらすじ＆先行カット公開！
4月1日（水）より放送・配信中のアニメ『ガンバレ！中村くん！！』、第12話のあらすじと先行カットが公開された。
内気な男子高校生・中村くんの同級生男子・広瀬愛貴への ”片想いをめぐる妄想と暴走” をどこか懐かしい80〜90'sタッチでコミカルに表現し、高い人気を博す、春泥による王道BLコメディマンガ『ガンバレ！中村くん！！』。SNSを中心に国内外問わず大きな反響を呼んでいる本作のTVアニメーションが放送中だ。
このたび、6月17日（水）24：30放送・配信となる第11話のあらすじと先行カットが公開された。
＜第12話 君と！ 俺は ”友達” だから！！ あらすじ＞
チョコを貰えるか校内中が浮足立つバレンタインデイ。
男子たちは女子からのアプローチを気にする中、中村は広瀬に「 "友" チョコ」を渡そうと、ひとりソワソワ。
授業間の移動中も後ろをつけて常にチャンスをうかがう中村は、ついに独りになった広瀬を見つける。
＞＞＞第12話先行カットをチェック！（写真6点）
（C）Nakamura-kun!! Animation Project
内気な男子高校生・中村くんの同級生男子・広瀬愛貴への ”片想いをめぐる妄想と暴走” をどこか懐かしい80〜90'sタッチでコミカルに表現し、高い人気を博す、春泥による王道BLコメディマンガ『ガンバレ！中村くん！！』。SNSを中心に国内外問わず大きな反響を呼んでいる本作のTVアニメーションが放送中だ。
＜第12話 君と！ 俺は ”友達” だから！！ あらすじ＞
チョコを貰えるか校内中が浮足立つバレンタインデイ。
男子たちは女子からのアプローチを気にする中、中村は広瀬に「 "友" チョコ」を渡そうと、ひとりソワソワ。
授業間の移動中も後ろをつけて常にチャンスをうかがう中村は、ついに独りになった広瀬を見つける。
＞＞＞第12話先行カットをチェック！（写真6点）
（C）Nakamura-kun!! Animation Project
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