『ブラッククローバー』第2期、10月放送開始 10分のまとめ映像解禁で監督は続投
アニメ『ブラッククローバー』（ブラクロ）第2期が、10月からテレビ東京系にて放送されることが決定した。監督は第1期と映画『ブラッククローバー 魔法帝の剣』でも監督を務めた種村綾隆が務める。あわせて第1期を10分で振り返られる映像も公開された。
【動画】公開された『ブラッククローバー』10分まとめ映像
公開された映像は、今年3月〜5月に東京・大阪で開催された「ブラッククローバー展」の会場限定で公開されていたもので、今回新たにYouTubeで公開となった。
『ブラッククローバー』は、魔法がすべての世界で、魔法が使えない少年アスタとライバルのユノが、魔道士の頂点“魔法帝”を目指す、冒険と成長を描いた魔法ファンタジー。
2015年2月より『週刊少年ジャンプ』で連載がスタートし、2023年12月から『ジャンプGIGA』へ連載の場を移し、2026年5月に完結。コミックス累計発行部数は2450万部を突破する人気作品で、テレビアニメは2017年〜2021年に放送、2023年には映画化、舞台化もされた。
【動画】公開された『ブラッククローバー』10分まとめ映像
公開された映像は、今年3月〜5月に東京・大阪で開催された「ブラッククローバー展」の会場限定で公開されていたもので、今回新たにYouTubeで公開となった。
2015年2月より『週刊少年ジャンプ』で連載がスタートし、2023年12月から『ジャンプGIGA』へ連載の場を移し、2026年5月に完結。コミックス累計発行部数は2450万部を突破する人気作品で、テレビアニメは2017年〜2021年に放送、2023年には映画化、舞台化もされた。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優