「鬼滅の刃」と「ハートブレッドアンティーク」が7月1日からコラボ開催。ufotableの描き下ろしイラストを使用した缶バッジなどが登場
GK Marketingは、アニメ「鬼滅の刃」とベーカリーブランド「Heart Bread ANTIQUE（ハートブレッドアンティーク）」とのコラボキャンペーン「ふわり、ひと呼吸 パン浪漫」を7月1日より実施する。
本キャンペーンでは、「ハートブレッドアンティーク」（一部店舗を除く各店舗）およびオンラインショップ（GK Store）にて、「鬼滅の刃」の缶バッジや2連アクリルキーホルダー、クリアボトルなど様々な新商品が販売される。グッズには、鬼殺隊が「ハートブレッドアンティーク」でほっとひと呼吸つきながら、思い思いにパンを楽しむ姿を描いた、ufotableの描き下ろしイラストが使用されている。
アニメ「鬼滅の刃」×「ハートブレッドアンティーク」コラボキャンペーン
開催期間：7月1日（水）～8月31日（月）
□コラボ特設ページ
商品情報
トレーディングアクリルブロック
価格：990円
サイズ：40×60以内×8mm（幅×高さ×厚み）
トレーディング2連アクリルキーホルダー
価格：990円
サイズ：
キャラパーツ：40×80mm以内（幅×高さ）
パンパーツ：40×40mm以内（幅×高さ）
トレーディング缶バッジ
価格：550円
サイズ：57mm
トレーディングアクリルネームプレート
価格：880円
サイズ：68×28mm（幅×高さ）
クリアボトル
価格：2,750円
サイズ：500ml
販売店舗
●Heart Bread ANTIQUE（ハートブレッドアンティーク）各店舗 ※一部店舗を除く
●オンラインショップ（GK Store）
□販売場所
販売期間：7月1日（水）12時～9月7日（月）23時59分
発送日：11月以降予定
※GK Storeでは各種トレーディング商品の「コンプリートセット」も販売。
店舗限定 グッズ購入特典
店舗でコラボパン・グッズ（焼き菓子は除く）を2,000円（税込）購入ごとに、コースターがランダムで1枚もらえる。デザインは前後半で異なる。
前半：7月1日（水） ～なくなり次第終了
後半：7月29日（水） ～なくなり次第終了
※在庫が無くなり次第終了となります。
※オンラインショップでの購入は対象外となります。
※別々のお会計を合算してのお渡しはできません。
※ランダムでのお渡しとなります。絵柄はお選びいただけません。
公式オンラインストア「オールハーツモール」限定グッズも登場
オールハーツモールでは「ランチトート」や「タオルハンカチ」などの限定グッズが手に入る、コラボパンとのセットも販売される。販売期間は7月1日12時から9月7日まで。
□販売場所
※公式オンラインストア「オールハーツモール」のグッズは、すべてセット販売となります。単品売りはありません。
(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable