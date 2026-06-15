GK Marketingは、アニメ「鬼滅の刃」とベーカリーブランド「Heart Bread ANTIQUE（ハートブレッドアンティーク）」とのコラボキャンペーン「ふわり、ひと呼吸 パン浪漫」を7月1日より実施する。

本キャンペーンでは、「ハートブレッドアンティーク」（一部店舗を除く各店舗）およびオンラインショップ（GK Store）にて、「鬼滅の刃」の缶バッジや2連アクリルキーホルダー、クリアボトルなど様々な新商品が販売される。グッズには、鬼殺隊が「ハートブレッドアンティーク」でほっとひと呼吸つきながら、思い思いにパンを楽しむ姿を描いた、ufotableの描き下ろしイラストが使用されている。

アニメ「鬼滅の刃」×「ハートブレッドアンティーク」コラボキャンペーン

開催期間：7月1日（水）～8月31日（月）

□コラボ特設ページ

商品情報

トレーディングアクリルブロック

価格：990円

サイズ：40×60以内×8mm（幅×高さ×厚み）

トレーディング2連アクリルキーホルダー

価格：990円

サイズ：

キャラパーツ：40×80mm以内（幅×高さ）

パンパーツ：40×40mm以内（幅×高さ）

トレーディング缶バッジ

価格：550円

サイズ：57mm

トレーディングアクリルネームプレート

価格：880円

サイズ：68×28mm（幅×高さ）

クリアボトル

価格：2,750円

サイズ：500ml

販売店舗

●Heart Bread ANTIQUE（ハートブレッドアンティーク）各店舗 ※一部店舗を除く

●オンラインショップ（GK Store）

□販売場所

販売期間：7月1日（水）12時～9月7日（月）23時59分

発送日：11月以降予定

※GK Storeでは各種トレーディング商品の「コンプリートセット」も販売。

店舗限定 グッズ購入特典

店舗でコラボパン・グッズ（焼き菓子は除く）を2,000円（税込）購入ごとに、コースターがランダムで1枚もらえる。デザインは前後半で異なる。

前半：7月1日（水） ～なくなり次第終了

後半：7月29日（水） ～なくなり次第終了

※在庫が無くなり次第終了となります。

※オンラインショップでの購入は対象外となります。

※別々のお会計を合算してのお渡しはできません。

※ランダムでのお渡しとなります。絵柄はお選びいただけません。

公式オンラインストア「オールハーツモール」限定グッズも登場

オールハーツモールでは「ランチトート」や「タオルハンカチ」などの限定グッズが手に入る、コラボパンとのセットも販売される。販売期間は7月1日12時から9月7日まで。

□販売場所

※公式オンラインストア「オールハーツモール」のグッズは、すべてセット販売となります。単品売りはありません。

(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable