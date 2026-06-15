BEYOOOOONDSの平井美葉が主演を務めるオリジナルドラマ『がんばって、がんばらない』が、8月7日21時より日本映画専門チャンネルで放送されることが決定した。

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本作は、映画『レンタル家族』の上坂龍之介が監督を務める“痛み”と“再生”のヒューマンドラマ。「がんばって、がんばらない」をモットーに、現代社会の中で“がんばりすぎてしまった”人、“社会とうまくなじめなかった”人、そんな“ちょっと事情を抱えた”若者たちが集う山奥のシェアハウスを舞台に、過去の傷や生きづらさを抱えた男女が不器用ながら支え合い、“自分らしい生き方”を少しずつ取り戻していく。

かつて仕事をがんばりすぎた末に心を壊した日奈（平井美葉）は、共同生活の中で穏やかな日々を送っていた。そこへ、“がんばれない自分”に焦りを抱える大悟（高野洸）が新たに入居。少しずつ変化していく日々の中、ある日、日奈を追い詰めた元上司・くみこ（関めぐみ）が突然現れ、止まっていた彼女の過去が再び動き出していく。

BEYOOOOONDSの平井が主人公の日奈を演じるほか、高野洸、森高愛、吉沢太陽、安井謙太郎、関めぐみ、有野晋哉が共演に名を連ねる。

また、ドラマ本編とあわせて、撮影の裏側に密着したメイキング番組『「がんばって、がんばらない」撮影日誌』の放送も決定。撮影の裏側やここでしか観られない貴重なNGシーン、平井と高野のインタビューがオンエアされる。

なお、日本映画専門チャンネルでは、『がんばって、がんばらない』の放送にあわせて、8月から「2ヶ月連続 演技で魅せる“ハロプロ”の世界」「2ヶ月連続 ―熱を帯びる表現者― 俳優・高野洸」と題した特集も放送される。

【コメント】●平井美葉（谷口日奈役）主演ドラマのお話をいただき、本当に驚きましたし嬉しかったです。台本を読んで、日奈の過去に共感できる部分があり、この作品のタイトルでもある「がんばって、がんばらない」という言葉を必要とする人は沢山いるのではないかと思いました。お芝居をするにあたって共演者の皆さんや監督と意見を交わした経験は、とても刺激的で勉強になりました。また、休憩時間にはトランプをしたり、おしゃべりをしたり、居心地の良い撮影現場でした。慣れない撮影に不安もありましたが、皆さんが本当に本当に温かくて…感謝の気持ちでいっぱいです。誰しもがそれぞれに苦しみを抱えていて、その苦しみと自分が相対する瞬間はいつだって孤独です。でもその孤独感を人生すべてに当てはめる必要はなくて、タイミングや場所が違えば、視点を変えれば、必ずどこかに自分と向き合ってくれる人がいることを気づかせてくれる作品です。ぜひご覧ください。

●高野洸（多田大悟役）台本を読んで、登場人物が持つ個性や空気感がとても伝わってきました。それぞれがぶつかり合うわけではなく、自然などの環境が柔らかく包み込んでくれる、その世界観に強く惹かれました。撮影現場は、車でもコンビニまで20分くらいかかるほど自然に囲まれていて、大人の修学旅行のようでした。共演した有野（晋哉）さんのYouTubeチャンネル「有野ダークサイドch」で一番くじを引く有野さんが好きで観ていたので、コンビニに一緒に立ち寄った時、実際に「有野ダークサイドch」を観ることができてテンションが上がりました。本作を通して、少しでも多くの方の「がんばって、がんばらない」に繋がればいいなと思います。リズムは人それぞれですので、もし身の回りの忙しない状況に気圧されたりしたら、この作品を思い出してほしいです。

●上坂龍之介監督キャストの皆様に、真摯に作品に向き合っていただき感謝しております。お互いに成長してまた一緒に作品を制作できることを楽しみにしております。この作品を観て、少しでも多くの方に優しい気持ちになっていただけたら嬉しいです。

（文＝リアルサウンド編集部）