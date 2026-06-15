サッカー・ワールドカップ北中米３か国大会で日本代表は１５日（日本時間）、１次リーグＦ組で初戦のオランダ戦に臨み、２−２で引き分けた。

オランダに２度のリードを許しながらも粘り強く追いついたが、値千金となる日本の２点目のゴールシーンは、「誰のシュートか」で戸惑うサッカーファンもいたようだ。（デジタル編集部）

２−１でオランダがリードしていた８８分、伊東純也（ゲンク）のコーナーキックに、小川航基（ＮＥＣナイメヘン）が得意のヘディングで合わせたボールは、相手キーパーの手に当たりながらゴールに吸い込まれた。ピッチ上では、日本の選手たちが小川のもとに駆け寄り、ゴールを喜び合う。しかし、ＦＩＦＡの公式サイトではゴールしたのは鎌田大地（クリスタル・パレス）と表示され、ＳＮＳでは「鎌田のゴールになってる」などと戸惑う声が上がった。

何があったのか。ゴールシーンを映像で振り返ると、小川のヘディングの後、ボールは小川のすぐ前にいた鎌田の頭に当たり、軌道を微妙に変えてゴールに向かっている。このため、小川がアシストで、ゴールは鎌田と記録されたようだ。ＳＮＳでは、「ほぼ小川のゴール」「もう小川のゴールでいいじゃん」という投稿も見られた。

精度の高いコーナーキックを入れた伊東に、頭で合わせた小川、そしてシュートの軌道を変える立ち位置にいた鎌田。いずれにしても、貴重な勝ち点１をたぐり寄せたゴールは、全員の歯車がかみ合って生まれたと言えるだろう。