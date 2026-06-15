明日の『風、薫る』“りん”見上愛、妹“安”早坂美海をめぐって“シマケン”佐野晶哉たちと話し合う
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第12週「旅立ち」（第57回）が6月16日に放送される。
【写真】結婚したくないと言い出す安（早坂美海）『風、薫る』第57回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第57回あらすじ
結婚をしたくないと言い出した安（早坂美海）をめぐり、安、宗一（上杉柊平）、りん、シマケン（佐野晶哉）は団子屋に集まって話し合う。
一方、直美（上坂樹里）は、環（英茉）の様子がおかしいことに気づく…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
【写真】結婚したくないと言い出す安（早坂美海）『風、薫る』第57回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第57回あらすじ
結婚をしたくないと言い出した安（早坂美海）をめぐり、安、宗一（上杉柊平）、りん、シマケン（佐野晶哉）は団子屋に集まって話し合う。
一方、直美（上坂樹里）は、環（英茉）の様子がおかしいことに気づく…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。