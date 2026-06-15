7月20日からカンテレ・フジテレビ系で放送がスタートする反町隆史主演ドラマ『GTO』に山崎裕太が出演することが決定した。

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藤沢とおるによる同名漫画を原作とした本作は、元暴走族の教師・鬼塚英吉が、型破りな行動で生徒や学校の問題に体当たりでぶつかっていく学園ドラマ。1998年版から引き続き反町が主人公・鬼塚英吉を演じ、新たなヒロイン・柏原実央役を生見愛瑠が演じる。そのほか、工藤阿須加、高橋メアリージュン、市川知宏、夙川アトム、近藤芳正、宇梶剛士らが共演に名を連ねている。

山崎が演じる渡辺マサルは、1998年版では第1話の冒頭から登場。ゲームセンターで遊ぶ鬼塚からカツアゲしようとするも返り討ちにあい、その後、同級生・水樹ナナコのために、関係が冷え切った（生徒の）両親の部屋を隔てる壁を鬼塚がハンマーで壊す姿に感化され、鬼塚の最初の“友達”となった生徒の1人だ。やんちゃながらも仲間思いな一面を持ち、鬼塚と軽快なやり取りを交わしながら物語を引っ張る存在でもある。

さらに2024年放送の『GTOリバイバル』にも再登場。池内博之演じる村井国雄とともに居酒屋で働き、ドラマ内で鬼塚とかつての教え子たちが再会するシーンは、1998年版からのファンの間でも話題となった。

そして今回の2026年版では、マサルが三度、反町演じる鬼塚と共演することに。今作では、配達員として働くマサルと偶然再会した鬼塚が、マサルの紹介で「私立誠進学園」の教員採用試験を受けることになる。かつて鬼塚に導かれ、成人となった教え子・マサルが、28年の時を経て、鬼塚が担任を務めるクラス、そして物語にどうような影響を与えていくのか。

山崎は「この現場に来ると、年齢を重ねても反町さんはやっぱり鬼塚だし、僕もマサルになるし、今作もグレートな作品になると思ってます！ 前作のファンの方々にたくさんのサプライズが届く作品になっていますので、ぜひ楽しんでください！」とコメントを寄せている。

【山崎裕太 コメント】今回は僕らの時代の『GTO』を作り上げていただいた中島（悟）監督と遊川（和彦）さんの脚本で、『GTOリバイバル』の時からより一層、“当時のGTO”感が増し増しになっていて、現場で反町さんと「これこれー！」って感じで和気藹々（あいあい）と楽しませていただいてます！ この現場に来ると、年齢を重ねても反町さんはやっぱり鬼塚だし、僕もマサルになるし、今作もグレートな作品になると思ってます！ 前作のファンの方々にたくさんのサプライズが届く作品になっていますので、ぜひ楽しんでください！

（文＝リアルサウンド編集部）